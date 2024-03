VIDEO: Anahí comparte momentos PRIVADOS del tour RBD; no te los pierdas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien la gira de RBD ya terminó, eso no significa que los fans se queden con las manos vacías. Como un 'extra', Anahí compartió para suerte de sus seguidores todo lo que ella vivió detrás de bambalinas durante los conciertos del tour que marcó el reencuentro del grupo 15 años después de que finalizara su última gira en 2009.

A través de redes sociales, los fanáticos pudieron ser parte de uno de los momentos más privados de las presentaciones de RBD. Se trata de un video inédito que muestra los preparativos previos a que la banda subiera al escenario para cantar éxitos como Sólo quédate en silencio y Sálvame.

En la publicación de Instagram de la cantante se mostraron imágenes de ella revisando cada detalle de sus vestuarios y maquillaje que luciría en los shows. En el video también se le ve practicando las letras de las piezas para que todo fuera perfecto, lo que demuestra el profesionalismo y entrega de la famosa para ofrecerle lo mejor a los admiradores.

El clip cuenta con más de 140 mil 'me gustas' y cientos de comentarios en los que se pueden leer mensajes como: "Contando los minutos para que regresen al escenario", "¡Queremos volverlos a ver en el escenario!", "Todos de acuerdo en que queremos la parte dos del tour". Mientras que otros le agradecieron la dedicación durante sus presentaciones: "Nos diste TODO y más".

¿Tendremos más de RBD próximamente?

En todos los integrantes se mantiene vivo el entusiasmo de dar continuidad a los espectáculos. Y, de planificarse más shows, todos ellos estarían felices de participar, sin embargo, para el 2024 no hay nada agendado, así que los seguidores tendrán que esperar. Podría ser hasta el 2025 que tengamos la oportunidad de disfrutar una vez más de las melodías de RBD, según lo que ha contado Christopher Uckermann.

Durante una entrevista con Adela Micha confesó que podrían recorrer Latinoamérica y hasta Europa. Por su parte, Maite Perroni dijo que no sabía nada sobre el rumbo que va a tomar RBD. En caso de que se quisiera organizar un segundo tour, la actriz aseguró que primero "hay muchísimas cosas que platicar antes de que eso sea una realidad". Mientras tanto, se recuerda a los admiradores no caer en estafas comprando entradas para eventos no verificados.

Fuente: Tribuna