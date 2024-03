Arruinan el mural de Carin León tras 'cancelarlo' por acalorada polémica

Hermosillo, Sonora.- Las redes sociales se han encendido con críticas dirigidas hacia Carin León luego de que el cantante expresara públicamente su afinidad por las drogas durante un concierto en su ciudad natal, Hermosillo, Sonora. Durante el evento, el artista mencionó: "Se me antoja echarme un perico".

El comentario del intérprete ha desatado un debate acalorado en línea, con muchos usuarios expresando su decepción y condenando la actitud del cantante. Algunos lo acusan de promover el consumo de drogas y de enviar un mensaje negativo a sus seguidores, especialmente a los más jóvenes que pueden verse influenciados por su comportamiento.

Nosotros no somos ejemplos, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’, lo que es", respondió.