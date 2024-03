De la NFL a las Elecciones en EU: Taylor Swift invita a sus millones de seguidores a votar

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este 2024 será un importante año en materia electoral, pues no solo México elegirá a su nuevo o nueva Presidenta; en el vecino del Norte, Estados Unidos (EU), en noviembre se escogerá al nuevo Jefe de Estado. En este contexto, la cantante y compositora que goza de fama mundial, Taylor Swift, hizo un llamado a sus seguidores para que, el pasado supermartes electoral, salieran a votar.

Y es que, como se sabe, la talentosa artista estadounidense, no solo es una de las cantantes más ricas de la actualidad, sino también ha destacado por ser activista política y social. Dentro de lo que puede, e incluso con su arte, Taylor busca luchas por sus causas. Por ello, el pasado martes 5 de marzo del 2024, la compositora utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene más de 282 millones de seguidores, para hacer un llamado al voto.

Como se recordará, el día de ayer se celebraron las elecciones primarias presidenciales en Tennessee y otros 16 estados y territorios de Estados Unidos. Estos comicios, conocidas como el "supermartes", son muy importantes para definir a los candidatos que competirán por la presidencia en noviembre de este año.

Taylor Swift invitó a sus fanáticos a votar en el supermartes de EU. Foto: Twitter

Quería recordarles, chicos, que voten para llevar al poder a quien mejor los represente A USTEDES. Si no lo tienen ya, hagan un plan para votar hoy", escribió Swift en una historia de Instagram, y enlazó el sitio vote.org, un grupo de registro de votantes sin fines de lucro. "Si están en Tennessee o en otro lugar de Estados Unidos, verifiquen sus lugares y horarios de votación en vote.org", declaró la artista, novia del futbolista Travis Kelce.

Es importante puntualizar que, si bien la artista hizo un llamado al voto, no expresó su apoyo a ningún candidato en particular, no obstante, se sabe que en el pasado respaldó al demócrata Joe Biden, actual presidente de su nación y quien ahora busca la reelección frente al exmandatario republicano y ultraderechista Donald Trump, favorito a la nominación de su partido.

Otras famosas que han utilizado su poder y alcance para invitar a la población a votar han sido Oprah Winfrey, Beyoncé, Jennifer Lopez, Dwayne Johnson, entre otros. De acuerdo con algunos expertos, el impacto de estas personalidades puede ser significativo, especialmente entre los jóvenes y las minorías, que suelen tener menor participación electoral o no están tan involucradas en la política.

Fuente: Tribuna