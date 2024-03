"Donde hubo fuego": Eugenio Derbez revela si Aislinn y Mauricio Ochmann se reconciliarán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer martes 5 de marzo el reconocido actor Eugenio Derbez sorprendió a sus fans al reaparecer en la Ciudad de México para presentar la nueva temporada del reality LOL (Last One Laughing México). Además de promocionar este proyecto, el creador de La Familia P.Luche habló sobre la posible reconciliación entre su hija mayor Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Sobre LOL, Eugenio contó que pese al éxito del programa, algunos de sus colegas del medio artístico no se quisieron sumar al proyecto. Debido a que esta nueva entrega cuenta con la participación de varios influencers, el actor y productor explicó el motivo por el que algunos de sus colegas de la pantalla chica no quisieron ser parte: "Por varias razones, repito, una de ellas, una de tantas, es que la gente que está… que tiene muchos egos, cuando invitas a ciertas personas, te dice ‘no, yo tengo una carrera que cuidar'".

En este sentido, Eugenio también dejó entrever que una de las personalidades que no quiso sumarse al reality fue su amiga Consuelo Duval, pues al mencionarle el nombre de la actriz, solo contestó: "Eh, eh… no te oigo… no te oigo". Por otra parte, Derbez reaccionó a la filtración de las imágenes en las que su hija Aislinn y su expareja Mauricio Ochmann aparecen caminando de la mano muy sonrientes, hecho que provocó diversas especulaciones de una posible reconciliación amorosa.

El patriarca de los Derbez fue cuestionado sobre si le gustaría volver a ver a su hija con Ochmann y así respondió: "No… están filmando una película, eran fotos de una película, pero a Aislinn siempre le decía: 'a ver hija, donde hubo fuego, cenizas quedan', siempre ha sido muy lindo, llevan una muy buena relación, la verdad es que yo le admiro mucho a Aislinn y a Mauricio, haber tenido una separación tan amistosa".

Y hablando de sus hijos, Eugenio se dijo muy feliz y emocionado por la próxima paternidad de José Eduardo Derbez, y además de que develó el nombre de la bebé, también recalcó que saldrá muy linda si se parece a él. "Ya voy a ser abuelo… ella es Victoria Eugenia, se los juro por Dios. Todos queremos que sea una niña muy bonita, entonces lo más seguro es que tenga los genes de los Derbez, yo ya demostré que me salen bien", expresó con una sonrisa.

