Epiphone y Dave Grohl lanzan a la venta la icónica guitarra DG-335; así es como se puede obtener

Estados Unidos.- La reconocida marca de guitarras Epiphone ha lanzado un nuevo modelo en colaboración con el músico de renombre mundial, Dave Grohl. Esta nueva creación, conocida como DG-335, destaca por su cuerpo semi hueco y su distintivo color azul eléctrico, heredando la forma del exclusivo modelo que Gibson creó en conjunto con el líder de Foo Fighters.

El comunicado de prensa oficial destaca que la Dave Grohl DG-335 rinde homenaje a la presencia constante de Dave en los escenarios de todo el mundo junto a los Foo Fighters. Formando parte de la línea Epiphone Inspired by Custom, esta guitarra incluye componentes electrónicos de alta calidad y actualizaciones de diseño que prometen satisfacer las demandas de los músicos más exigentes.

Este instrumento combina elementos del clásico modelo ES-335 de Gibson, que ha sido utilizado por destacados guitarristas como Chuck Berry y BB King, con las características distintivas de la famosa Trini López. Su cuerpo semi hueco, fabricado con capas de arce y álamo, presenta orificios de sonido en forma de diamante y un mástil de caoba de una sola pieza con un perfil en C elíptico, garantizando un sonido excepcional y un excelente confort de ejecución.

Para aquellos interesados en adquirir esta codiciada guitarra, Epiphone ha confirmado que estará disponible para su compra en todo el mundo a través de su página web oficial. Además, cada guitarra vendrá acompañada de un estuche rígido con la firma de Dave Grohl, convirtiéndola en una pieza de colección para los aficionados y seguidores del músico.

En cuanto a la gira mundial de los Foo Fighters, titulada Everything or Nothing at All, se espera que retome su curso el próximo 1 de mayo en Dallas, Texas. Esta gira, que toma su nombre del coro de la canción Nothing at All del undécimo álbum de la banda, But Here We Are, promete llevar la energía y la pasión característica de los Foo Fighters a cada rincón del mundo donde se presente.

Fuente: Tribuna