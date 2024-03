José Emilio Fernández Levy promete seguir desenmascarando a Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara

Comparta este artículo

Ciudad de México. - José Emilio Fernández Levy, hijo de Mariana Levy y José María Fernández "El Pirru", continúa en su postura de desenmascarar a Ángel Muñoz, prometido de la cantante Ana Bárbara, a pesar de recibir una advertencia pública por parte del abogado de la artista.

En una entrevista concedida a Gustavo Adolfo Infante, Fernández Levy afirmó que Muñoz presuntamente tiene cámaras que podrían atentar contra la intimidad de los hijos de Ana Bárbara. "Yo no le temo a ninguna amenaza, o sea, no me da miedo, porque yo estoy seguro de que lo que estoy diciendo es verdad y no hay ninguna mentira, entonces que me metan las demandas que quieran, no van a proceder", expresó el joven.

José Emilio, Ana Bárbara y prometido

Fernández Levy explicó que su motivación para declarar contra la pareja de Ana Bárbara surgió cuando su padre, José María Fernández "El Pirru", tomó la decisión de irse a Los Ángeles y defender a José María. “Cuando yo dije ‘ya voy a tener que salir a hablar y voy a tener que decir las cosas, lo que está pasando, fue cuando mi papá fue por José María, cuando mi papá tomó la decisión de irse a Los Ángeles, y agarrar a José María cueste lo que cueste y salirlo a defender”.

Sobre la situación de Emilio, hijo mayor de Ana Bárbara, Fernández Levy manifestó que actualmente vive con Martita y con Cati, pero espera que pronto pueda reconciliarse con su madre, ya que no le gusta verlo en esa situación.

En cuanto a la supuesta expulsión de Emilio de la casa de Ana Bárbara, Fernández Levy detalló: "Por lo que yo tengo entendido sí, no te lo puedo afirmar porque yo no estuve ahí en el momento preciso, pero por lo que yo sé y tengo entendido sí".

Además, Fernández Levy reveló que la pareja de Ana Bárbara no respeta la intimidad de los hijos de la cantante, exponiendo situaciones donde supuestamente había cámaras en lugares inapropiados.

Finalmente, Fernández Levy no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con su padre, aunque reconoció que la relación entre ellos sigue frágil y rota. "Espero que me mande un mensaje y que no sean solo palabras, sino que sean acciones las que realmente me demuestren que quiere tener una relación conmigo", concluyó.

Fuente: Tribuna