"No vine a ser ejemplo": Carín León lanza indirecta tras admitir su gusto por las drogas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado fin de semana el intérprete del momento, Carín León, se presentó en su natal Hermosillo, Sonora, con un espectacular concierto que lamentablemente dejó un sabor agridulce entre sus fans ya que hizo alusión al consumo de drogas frente a miles de personas. Luego de recibir miles de comentarios y dividir las opiniones, ahora el hermosillense respondió a todos con una fuerte indirecta.

Fue el pasado sábado 2 de marzo, cuando durante un concierto en su ciudad natal, Carín admitió que le gustaba consumir cocaína y que lo hacía "como buen hermosillense". El cantante de 34 años, se presentaba en el Estadio Fernando Valenzuela ante miles de fans que lo esperaban con entusiasmo cuando hizo las fuertes declaraciones: "Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo", expresó.



A través de redes sociales, los usuarios compartieron un video donde se aprecia el momento en que León admite su gusto por la droga antes mencionada: "La neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", expresó el cantante sonorense.

Te podría interesar Carin León Carín León causa polémica por promover uso de drogas durante concierto en Hermosillo

Aunque sus palabras fueron recibidas con aplausos y risas por parte de algunos de los asistentes al concierto, también causaron indignación y rechazo por parte de otros sectores de la sociedad. Luego de guardar silencio un par de días, la noche de ayer martes 5 de marzo, León usó sus redes sociales para dar una respuesta a las críticas y publicó un fragmento de lo que sería su nueva canción, la cual ya está causando revolución.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de temas como Que vuelvas y Primera cita publicó un video en el que aparece cantando las siguientes líneas: "Que me disculpe a la que ofendí por salir mujeriego. Desde morro me gustó el desmadre, así soy no lo niego. El que tiene derecho a juzgarme lo veo después en el cementerio. Mientras tanto, mientras la vida sea traba, me la tomo en serio".

Asimismo, llamó mucho la atención de los fans de Carín que el tema menciona una frase que él mismo utilizó el día que admitió su gusto por la cocaína: "No vine a ser ejemplo a seguir, yo soy como soy". Algunas personas creen que las declaraciones del hermosillense podrían tratarse de una estrategia de marketing, mientras que otros siguen esperando que ofrezca una disculpa pública.

Clic aquí para escucharla

Crédito: Instagram @carinleonoficial

Fuente: Tribuna