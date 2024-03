Paulina Peña revela si Angélica Rivera y EPN firmaron contrato de boda e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La joven influencer Paulina Peña Pretelini reapareció ante los medios de comunicación horas atrás y compartió íntimos detalles del matrimonio que mantuvieron su padre Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera. Aprovechando la entrevista, los reporteros cuestionaron a la también empresaria sobre cómo fue su relación con 'La Gaviota' y le pidieron que aclarara su relación con Sofía Castro, pues se ha dicho que no se llevaron bien.

Al ser cuestionada sobre si ya recibió la invitación del enlace nupcial de Castro con su prometido Pablo Bernot, la hija mayor de Peña Nieto confesó: "No, todavía no, yo creo que porque estaba afuera, pero bueno, vamos a esperar y que disfrute". Sin querer revelar el regalo que le dará a la joven actriz, Paulina manifestó que no será la madrina de bodas de la protagonista de El Maleficio por una poderosa razón.

Yo creo que las hermanas, o sea, Fer y Regis van a ser las madrinas, a lo mejor su cuñada, no sé, yo no tuve madrinas, entonces no sé si vaya a tener madrinas, siento que depende de cada novia", explicó.

Al respecto de los rumores sobre que su relación con la hija del también productor José Alberto Castro finalizó en los peores términos, Peña Pretelini aclaró: "Eso es un mito y hay mucho amor entre nosotros, vivimos años juntos y es una amiga hermana, o sea, hay demasiadas vivencias y nos queremos y hay mucho respeto de por medio". Luego, Pau se sinceró sobre cómo había sido su convivencia con la misma Angélica Rivera:

Peña Nieto y 'La Gaviota' con sus hijos

La recibimos con mucho cariño, yo siento que se introdujo bien a la familia, llegó no con ganas de ser mamá, sino como una amiga, entonces siempre ha habido mucho cariño, nunca quiso imponerse como mamá porque era tema de mi papá y se respetaban mutuamente, pero con mucho cariño".

En este sentido, la hija del político mexicano negó que Rivera intentara imponerse como una madre para ella y sus hermanos, luego de que su madre Mónica falleciera desde 2007. "Era una amiga, era una amiga más, nos apapachaba, nos quería, una amiga”, puntualizó. Conjuntamente, la joven se dijo emocionada con los rumores del retorno de Angélica Rivera al mundo de las telenovelas.

Si ella regresa estoy feliz porque sé que era su pasión, nosotros éramos fans de ella, entonces si regresa que bueno, le deseamos mucho éxito", declaró.

Después, los reporteros mencionaron el rumor de que Peña y Angélica firmaron un contrato para estar juntos solo mientras duraba su sexenio. Paulina desechó esta posibilidad y afirmó que los ahora exesposos vivieron un romance 100 por ciento real: "Mi papá es un romántico, fue un amor muy bonito, todo llega a un fin, pero hay amistad de por medio", aclaró y afirmó que Enrique siempre hablará bien de 'La Gaviota'.

Por otra parte, Peña Pretelini aseguró que continúa manteniendo una buena relación con Tania Ruiz, expareja de su papá: "A Tania la queremos muchísimo, la respetamos y siempre vamos a tener una bonita relación con ella", recalcó. Finalmente, la primogénita de Peña Nieto aseguró que en este momento su padre está soltero, pero sin pasar por una etapa de tristeza por este rompimiento amoroso.

Mi papá está muy bien también. No, nadie está en depresión de amor, de amor nadie se muere, él está muy bien y ella está muy bien", dijo Paulina.

Fuente: Tribuna