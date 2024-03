Toma el control de tu salud: Descubre los beneficios del jugo verde que transformarán tu vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Espinacas, hinojo, apio, pepino, col rizada… Las verduras de color verde son valiosas fuentes de micronutrientes beneficiosos para la salud. Ricas en fibra, nutren la flora intestinal, favorecen el buen funcionamiento del tránsito intestinal y además permiten un mejor control del azúcar en sangre. También están llenos de antioxidantes que protegen el cuerpo contra los radicales libres que causan el estrés oxidativo .

¿Su único defecto? Pierden una parte más o menos significativa de sus virtudes según la forma en que se consuman. Cuando se exprime una verdura o una fruta y se le quita la pulpa, lo único que queda es agua, minerales y algunas vitaminas. Por ejemplo, algunas vitaminas son muy frágiles como la vitamina C, la cual desaparece, acabando oxidándose al contacto con el aire y la luz. Otro punto a destacar: los jugos verdes rara vez se elaboran únicamente con vegetales verdes. Muy a menudo se añaden algunas frutas para suavizar su sabor.

La trampa es abusar de la fruta e ingerir una dosis demasiado grande de azúcar de una vez. Por supuesto, el azúcar de las frutas no es el mismo que el de los pasteles . Pero consumido en cantidades demasiado grandes, este azúcar 'saludable' aún puede provocar picos de azúcar en sangre, que no serán regulados por las fibras, ya que habrán sido destruidas o alteradas durante el prensado. Además, también hay que diferenciar entre zumos verdes caseros y zumos verdes industriales. Los últimos no aportan ningún beneficio al ser pobres en micronutrientes y a menudo ricos en azúcares y aditivos.

Algunos beneficios:

1. Hidratación: El contenido de agua de las frutas y verduras en el jugo verde ayuda a mantener el cuerpo hidratado.

2. Apoyo al sistema inmunológico: Las frutas y verduras en el jugo verde están cargadas de antioxidantes, que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra enfermedades.

3. Ayuda a controlar el peso: El jugo verde puede ser una opción baja en calorías y alta en nutrientes, lo que lo convierte en una buena opción para aquellos que buscan controlar su peso.

4. Mejora la energía y la claridad mental: Al proporcionar nutrientes esenciales al cuerpo, el jugo verde puede ayudar a aumentar los niveles de energía y mejorar la claridad mental.

5. Apoya la salud cardiovascular: Los nutrientes presentes en el jugo verde, como el potasio y el folato, pueden ayudar a mantener la salud del corazón y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Fuente: Tribuna Sonora