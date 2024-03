Adam Sandler y Margot Robbie lideran la lista de actores mejor pagados del 2023, según 'Forbes'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La revista Forbes ha revelado su clasificación anual de los actores y actrices que más ingresos obtuvieron por sus proyectos relacionados con el entretenimiento en el año anterior, y en la cima se encuentran el comediante Adam Sandler y la talentosa Margot Robbie, ambos superando los 50 millones de dólares en ganancias.

Adam Sandler, de 57 años, se adjudicó el primer lugar con un impresionante total de 73 millones de dólares. Su acuerdo altamente lucrativo con Netflix le ha permitido producir y protagonizar películas exclusivas para la plataforma de streaming, consolidándose como uno de los rostros más reconocidos en el mundo del entretenimiento. Con títulos como Murder Mystery 2 junto a Jennifer Aniston y You're So Not Invited To My Bat Mitzvah con su propia familia, Sandler ha mantenido su relevancia en la comedia. Además, realizó 44 shows de comedia stand-up en todo el país, demostrando su arraigada popularidad entre el público.

Por su parte, Margot Robbie, de 33 años, se posicionó en el segundo lugar con ganancias que ascendieron a los 59 millones de dólares. Este éxito se atribuye principalmente al fenómeno cinematográfico de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig que alcanzó una recaudación mundial de 1.400 millones de dólares. Robbie, quien obtuvo su segunda nominación al Oscar como mejor actriz gracias a este proyecto, también participó en otras producciones destacadas como The Suicide Squad 2, Birds of Prey 2 y la serie de HBO The Flight Attendant.

El podio lo completó Tom Cruise, con ingresos totales de 45 millones de dólares, gracias a su regreso a la acción con la séptima entrega de la saga Misión Imposible. Esta película, estrenada en diciembre después de varios retrasos debido a la pandemia, marcó el retorno triunfal del veterano actor de 60 años. Además, Cruise rodó la octava parte de la franquicia y la película de ciencia ficción Luna Park" dirigida por Doug Liman.

El listado continúa con otras estrellas de renombre como Ryan Gosling y Matt Damon, empatados en el cuarto lugar con 43 millones de dólares cada uno, seguidos por Jennifer Aniston en el sexto lugar con 42 millones de dólares. Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck y Denzel Washington también figuran en la lista, demostrando la diversidad y el talento presente en la industria del entretenimiento.

Forbes destaca que los acuerdos con plataformas de streaming y el éxito de taquilla de películas han sido los principales impulsores de los ingresos de estos artistas. Aunque la televisión ha sido un factor menos relevante debido a las huelgas que afectaron a Hollywood durante gran parte del año, las estrellas mejor pagadas han continuado cosechando éxitos y consolidando sus carreras en la industria del cine. En total, las 10 estrellas principales obtuvieron ganancias combinadas por un valor de 449 millones de dólares en 2023, demostrando la rentabilidad y el atractivo del mundo del entretenimiento.

