Armera de ‘Rust’ es sentenciada a 18 meses de prisión por homicidio de Halyna Hutchins

Nuevo México, Estados Unidos.- Corría el mes de octubre del 2021, cuando trascendió la noticia de la tragedia de la cinta Rust, en la que la directora de fotografía, Halyna Hutchins y su colega, el director Joel Souza, resultaron heridos de bala, durante el ensayo de filmación del actor Alec Baldwin, quien estaba practicando una escena con una arma que, creían, era de utilería; sin embargo, ésta era real, por lo que terminó por dispararle a los presentes de manera accidental.

Esta situación llevó a una investigación policial en la que se llegó a especular que habría sido el propio actor de Bettlejuice quien disparó conscientemente a los directores, por lo que el principal sospechoso del caso era Baldwin; sin embargo, conforme la investigación continuó su progreso, la policía centró su atención en Hannah Gutiérrez-Reed, encargada de las armas de utilería en el set de Rust, quien el pasado miércoles, 6 de marzo, se presentó a una audiencia en el Tribunal de Nuevo México.

Declaran culpable a armera de 'Rust' por la muerte de Halyna Hutchins

Créditos: NYPost

De acuerdo con información del medio New York Post, el jurado encontró como culpable de homicidio involuntario a Gutiérrez, debido a que ella era la responsable final de evaluar que las armas que ingresaran al set fueran falsas, así como también se le acusó de que, en diversas ocasiones, incumplió con los protocolos de seguridad con los que se pudo haber prevenido la muerte de Halyna Hutchins: “Era un juego de ruleta rusa cada vez que un actor tenía un arma”, declaró el fiscal Kari Morrisey.

Ante esta situación, Gutiérrez-Reed fue sentenciada a pasar 18 meses en prisión, noticia que afectó notablemente a la fémina, quien hundió su rostro en sus manos tras conocer la sentencia. Según reportes, durante la defensa de la mujer, los abogados argumentaron que ella había sido utilizada como un “chivo expiatorio” por parte de Baldwin, quien sería el verdadero culpable de la muerte de Halyna, debido a un mal manejo de las armas.

Alec Baldwin continúa bajo investigación por la muerte de Halyna Hutchins

Según los abogados, Alec podría tener intenciones ocultas de herir a los presentes, puesto en el guion no había ninguna escena en la que tuviera que apuntar con un arma, por lo que el incidente no debió de haber ocurrido en primer lugar: “Ella no sabía que el señor Baldwin iba a hacer lo que hizo”. Cabe señalar que, pese a que Gutiérrez ya fue sentenciada, el actor continúa bajo investigación, puesto en enero del año pasado, el famoso fue acusado de homicidio involuntario y en la actualidad continúa bajo proceso.

Fuentes: Tribuna