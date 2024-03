'Bomba' en la Realeza: Bailarina afirma tener FOTOS íntimas de Harry y promete exhibirlas

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que muy pronto dentro de la Realeza va a caer una fuerte 'bomba' mediática, debido a que hace poco en una entrevista, una bailarina exótica que conoció muy bien al Príncipe Harry en el pasado, acaba de afirmar tener FOTOS íntimas del hijo menor del Rey Carlos III, mismas que ha destacado no piensa mantener más tiempo ocultas, sino que prometió exhibirlas muy pronto.

No es secreto para nadie que el actual esposo de Meghan Markle tiene un pasado muy escandaloso, debido a que en su juventud vivió la vida loca de manera desenfrenada, saliendo de fiesta con amigos, bebiendo tanto que aparecía en los tabloides británicos haciendo "desfiguros", como la ocasión en la que en una fiesta en Las Vegas, Nevada en el año del 2012, terminó en primera plana completamente desnudo, ebrio y rodeado de muchas strippers.

Y es precisamente la mujer de nombre Carrie Royale, la cual en unas declaraciones para The Sun señaló que era una de esas mujeres que salía con el duque de Sussex, incluso afirmó que de esa noche se quedó con los bóxer que llevaba puestos y los subastó en redes sociales, siendo un hombre que tiene una especie de museo de Harry el que los compró por alrededor de 250 mil dólares y los tiene en exhibición con gran orgullo.

Harry se vería en otra polémica. Internet

Dicho hombre es Dino Palmiotto, que tiene un club nocturno en San Diego, y él mismo salió a hablar al respecto, para destacar que por este hecho su local se convertiría en una de las atracciones turísticas más visitadas de San Diego si seguía esa misma estrategia: "Los vi y me dije: 'Quiero esos calzones para mi club'. Son una pieza histórica, siempre serán parte de la historia de Harry. Ese tipo es un héroe y un icono, al igual que su mujer. Me están criticando por ello, pero la verdad es que soy fan de los dos".

Por su parte, Royale se ha negado a opinar sobre Harry y la exactriz de Suite, pero ha dejado en claro que no es para nada fan de ninguno de los dos, pues al hablar de las fotos íntimas que tiene, señaló que iba a compartirla en su cuenta de OnlyFans para ganarse un "par de millones de dólares", destacando que: "Nunca he publicado estas fotos por respeto. Pero ahora me da igual. El tipo es un idiota".

Finalmente, criticó severamente el libro de las memorias del nieto de la Reina Isabel II, que los destrozó, Spare: En La Sombra, destacando que: "Me molesta que haya tratado de lavar su imagen en su libro. Parece que ha olvidado muchas de las cosas que ocurrieron esa noche. Pero lo sorprendente es que se acuerde del nombre de alguien, porque iba muy ebrio. Pero podría haber hablado de lo que pasó entre nosotros, lo ignoró".

Príncipe Harry sería expuesto. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui