¿Busca reconciliación? Frida Sofía le mandaría contundente indirecta a Christian Estrada

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica joven cantante, Frida Sofía, recientemente volvió a estar en medio del ojo público, debido a que a través de sus redes sociales compartió un video que se ha dicho podría ser una contundente indirecta para su expareja, el reconocido modelo y exjugador de futbol, Christian Estrada, dado a que en este habla de los exnovios y regresar con estos, ¿será acaso que busca una reconciliación?

Como se sabe, la joven intérprete de temas como Ándale, en el año 2018 tuvo una relación sentimental con Estrada, incluso estuvo a punto de haber tenido un hijo con él, sin embargo, ella tomó la decisión de realizarse un aborto y de terminar su relación sentimental con el joven por aparentemente haberlo atrapado siéndole infiel con su propia madre, la famosa cantante de rock, Alejandra Guzmán, de la cual lleva separada desde ese momento también.

Y ahora, después de tantos años separados y en medios de intensas polémicas en la que ella lo acusa de ser un "vividor" y de solamente buscar a mujeres con dinero por interés, a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que expresa: "Mi ex me mandó un mensaje y me preguntó si aún siento algo por él... Estúpido, no siento ni la alarma en las mañanas, menos algo por ti, por favor".

Ante este hecho, en el programa Sale el Sol un par de sus presentadores comentaron entre risas que podría ser una indirecta hacía Estrada, aunque Joanna Vega-Biestro destacó que podría ser solo una broma, pues después subió otro video en el que dice que pasó los estudios, que le habían subido los medicamentos, como haciendo referencia a estudios mentales, mientras que Ana María Alvarado insiste en que sí podría ser indirecta, a lo que su colega dijo que a veces uno ve videos y los sube solo por diversión.

Finalmente, Joanna quiso hacer un paréntesis para lanzarle un mensaje de advertencia a la famosa modelo, Aleska Génesis, señalando que debe de tener cuidado al salir y retomar su relación con Christian: "Ella lo advirtió, ella dijo como era y muchos no le quisieron creer, y ahora espero que Aleska cuando salga de la casa en dónde está (La Casa de los Famosos), escuche, vea, lea, porque ya a una semanita ya derretida de amor y ya hasta en el jacuzzi".

