¿Cómo limitar la sudoración de los pies? Aquí los mejores consejos a seguir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Esta temporada has decidido mimar tus pies. Se acabaron los talones secos y agrietados, has emprendido toda una rutina para remediarlos, utilizando exfoliantes químicos que contienen AHA y PHA e hidratándolos con productos a base de glicerina, pantenol o incluso urea. Sin embargo, aunque hayas recuperado la suavidad gracias a su buen cuidado, todavía hay un problema que te cuesta solucionar: la transpiración. Mientras tus pies pasan el día encerrados en tus calcetines y zapatos (seguramente de moda , pero cerrados de todos modos), sudas. Hoy explicamos este fenómeno y revelamos consejos para limitarlo.

La sudoración de los pies es un fenómeno natural que proviene de las glándulas sudoríparas. Cuando es excesivo hablamos de hiperhidrosis, de bromhidrosis, y cuando el sudor es oloroso, de anhidrosis. Ciertos factores pueden favorecer el aumento de la sudoración, como el sobrepeso, el estrés y la ansiedad, un esfuerzo físico importante o incluso la genética. Pero el uso de calcetines y zapatos de materiales sintéticos también influye en la sudoración de los pies. El olor a sudor es provocado por la presencia de bacterias en los pies. Esto último suele deberse a una falta de higiene, ya sea por el uso prolongado de los mismos calcetines o zapatos. La dieta también puede influir en la presencia de olores en el sudor.

¿Cómo acabar con los pies sudorosos?

Una higiene impecable sigue siendo la primera palanca para combatir el sudor de los pies y los malos olores. Es importante lavarse con frecuencia, asegurarse de limpiarse entre los dedos con jabón y secarse bien después. Pero también hay que cambiarse los calcetines todos los días y también los zapatos. De hecho, lo mejor es no usar el mismo par de zapatos dos días seguidos. De lo contrario, los zapatos no tienen tiempo de secarse, un zapato tarda más de 12 horas en secarse. También nos centraremos en los calcetines de lino y algodón. Y si sudas mucho, evita dormir con calcetines para no pasar la noche con los pies mojados.

Si a pesar de estas medidas básicas todavía sufres de pies sudorosos, es posible limitar el fenómeno utilizando desodorantes , que neutralizarán los olores, y antitranspirantes, que regularán la transpiración. El talco en los pies absorbe la humedad, por lo que puedes ponerte un poco antes de ponerse los calcetines.

Fuente: Tribuna Sonora