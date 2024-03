Confirman en 'Hoy' que galán de Televisa fue hospitalizado; lo sometieron a delicada cirugía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que la mañana de este jueves 7 de marzo se confirmó que un reconocido galán de las telenovelas fue hospitalizado debido a un serio problema de salud. Se trata del talentoso Arturo Peniche, quien en entrevista con el programa Hoy aclaró su estado actual de salud, luego de que trascendiera que recientemente fue intervenido quirúrgicamente.

El intérprete de melodramas como Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras, Alborada y Siempre te amaré explicó que efectivamente estuvo internado en un nosocomio y compartió que fue sometido a una operación para solucionar un malestar que le aquejaba desde hace algún tiempo. "Yo muy bien, lo que pasa es que me arreglé unas cervicales que tenía lastimadas, y creo que esa es parte de lo que habrás escuchado", explicó el artista de 61 años.

Posteriormente, el padre de Brandon Peniche compartió porqué no decidió informar públicamente de esta cirugía: "No me gusta hacer muchos panchos de lo que me sucede, no me gusta ser noticias escandalosas, entonces por eso lo mantuve muy en (secreto) y es la primera vez que me preguntan", agregó. En este sentido, el patriarca de la dinastía Peniche aseguró que ya se encuentra recuperado y listo para reactivarse:

Me siento bien, estoy bien de salud, fue algo que era necesario porque ya mis cervicales estaban un poquito… ya mis brazos se me entumían mucho, y el doctor que me hizo el favor de, me operó muy bien y me siento muy contento", aclaró.

Debido a que en semanas anteriores confirmó que tenía problemas con los triglicéridos, Arturo comentó que actualmente continúa lidiando con este padecimiento para evitar un problema más grave: "Noventa por ciento de los mexicanos tiene el hígado graso, y con el tiempo se puede volver un hígado cirrótico, y tenía un poquito alto el colesterol, los triglicéridos, salí con un poquito de grasa en el hígado, entonces lo que estamos haciendo es controlarlo", detalló.

También, el galán del Canal de Las Estrellas negó que esté tomando medidas estrictas para combatir esta enfermedad "¿Qué si estoy a dieta?, no, yo creo que hay que mantenerse, llega un momento en la vida donde ya no puedes estar come y come porque el cuerpo ya no lo elimina de la misma, entonces lo que hago nada más es cuidar un poco mi alimentación", aclaró. Finalmente, Arturo señaló que su nieto de 4 años se encuentra recuperándose de un procedimiento en el que le extrajeron las anginas.

