¿Dejó a su esposa? Cancelan a León Larregui por publicar foto con su exnovia

Ciudad de México.- León Larregui, el reconocido músico y vocalista de la banda Zoé, ha vuelto a ser centro de atención en las redes sociales tras revivir momentos de su pasado amoroso y mencionar a una de sus exnovias en una entrevista reciente. Este hecho ha desatado diversas críticas y controversias, especialmente porque Larregui se encuentra actualmente casado con Margaret Turck, quien es también la madre de su hijo Lucian.

Muchos internautas expresaron su desaprobación ante lo que consideran una falta de respeto hacia su actual pareja y madre de su hijo. Todo comenzó porque el artista compartió una serie de fotografías tomadas por su amigo @gonzalomoralesphoto, en un gesto de reconocimiento hacia el talento del fotógrafo y para celebrar la larga amistad que comparten desde 2007. En la descripción, el músico escribió: "2007, Gonzalo Morales. Mi hermano, amigo, sensei, plant whisperer y entrañable y talentoso personaje. Gracias por plasmar y mostrarme estos lindos recuerdos".

Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fue una de las imágenes en particular. En la segunda fotografía compartida por Larregui, se le ve junto a su exnovia, Paula Arriola, quien fue musa de canciones como Poli y Paula. La discusión fue aún mayor porque la fotografía no es una común y corriente, al contrario, en ella aparece la antigua pareja viéndose frente a frente muy enamorados. Los seguidores obviamente cuestionaron la decisión del intérprete de Birdie de compartir una imagen con connotaciones sentimentales, especialmente considerando que actualmente se encuentra en una relación. Hasta el momento, la estrella no se ha pronunciado acerca de los mensajes que ha recibido al pie de su publicación.

En la sección de comentarios se pudo leer:

-"No m*mes León ¿qué traes o qué?, respete a su esposa".

-"¿Y Birdie que piensa de esto?".

-"Alguien va a dormir con el perro hoy".

-"Sí, uno ya no puede extrañar a su ex, porque es anticonstitucional y es p*nche fascismo".

-"¿Una dulce perla blanca mexicana?".

-"Yo también extraño a mi ex, compadre".

-"Borre esa foto padrino".

