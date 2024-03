"Eres una arrastrada": Alfredo Adame humilla a Alana por negarse a besar a Guty en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el famoso actor y polémico presentador, Alfredo Adame, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que una vez más salió a relucir sus actitudes que le han dado fama de machista, puesto a que humilló sin piedad a la joven presentadora de TV, Alana Lliteras, tachándola de ser "una arrastrada" ante las cámaras de La Casa de los Famosos y con todos sus compañeros de cuarto, por negarse a besar al deportista, Guty Carrera.

Dado a la gran cantidad de participantes que se encuentran perdiendo los integrantes del cuarto 'Fuagua', la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, aseguró que iba a robarle un beso al reconocido deportista y estrella de realitys shows, con el cual además sus propios compañeros los han emparejado, dado a que esta afirmó que se sentía bastante atraída por él, así que para muchos ese beso significa más atención a su equipo.

Pero, mientras que la joven se encontraba dentro del jacuzzi y el resto de sus compañeros estaban sentados alrededor de ella por fuera del agua, el exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí! comenzó a decirle que era una arrastrada, mientras que Robbie y Melaza le decían que debía cumplir el reto que hizo de besar a Carrera, pero ella declaró que no lo hacía pues él estaba en desacuerdo, que sí él hubiera accedido lo haría, pero él no quiere, a lo que Alfredo insistió en que era una arrastrada y que mejor se iba a dormir pues estaba aburrido.

Lamentablemente, aunque el expresentador de Televisa se dio por vencido, la mecha ya estaba encendida y el resto de los participantes, como Aleska Génesis le cuestionaron a Guty si no se iba a dejar, a lo que este respondió que aceptaba, mientras que La Bronca señaló que Alana se estaba viendo muy inmadura al prometer algo y no cumplirlo, pensamiento que secundaron los que estaban presentes.

Pero, mientras que Melaza, Adame y el propio exparticipante de Guerreros 2020 ven como contenido y diversión presionar de tal manera a la joven, en X, antes Twitter, no han parado de criticarlos con mensajes como: "No veo a los 3 fans de Fuagua cuestionando esos comentarios, seguro van a salir a justificarle todo al vejestorio Adame y a decir que es en juego", "No es No, pero aún así esta chica no despierta. Ella era mi gallo para ganar", y "Estoy de acuerdo, NO es NO... lo que pasa es que lo dice con cierta inseguridad y por eso siguen los otros... pero estuvo bien. No quiere".

