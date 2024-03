Fallece a los 104 años Betty Brodel, talentosa actriz y hermana de la icónica Joan Leslie

Comparta este artículo

Miami, Florida. - La comunidad cinematográfica lamenta la pérdida de una de sus veteranas estrellas, Betty Brodel, quien falleció el domingo a la edad de 104 años en Florida, según confirmó Cathy Palmer, un miembro de la familia, a The Hollywood Reporter este jueves.

Betty Brodel, reconocida actriz, dejó su marca en la industria del entretenimiento con una serie de destacadas actuaciones que incluyen colaboraciones con su hermana Joan Leslie, una leyenda de Hollywood. Juntas, las hermanas protagonizaron películas memorables como Thank Your Lucky Stars (1943), Hollywood Canteen (1944), Yankee Doodle Dandy (1942), Too Young to Know (1945) y Cinderella Jones (1946). Joan Leslie, conocida por su papel en películas como Sergeant York y High Sierra en 1941, fue una de las ingenuas cinematográficas más populares de las décadas de 1930 y 1940.

Betty Brodel y sus hermanas

Elizabeth Ann Brodel nació el 5 de febrero de 1920 en Detroit. Sus padres, John Brodel y Agnes Brodel, eran una pianista y ama de casa, respectivamente. Betty, junto con Joan y su hermana mayor Mary, formaron un talentoso trío de artistas que iniciaron su carrera en el mundo del entretenimiento como parte de un acto de vodevil llamado The Brodel Sisters.

La carrera de las hermanas en Hollywood comenzó cuando un cazatalentos firmó un contrato con MGM para su hermana mayor, Mary. La familia se trasladó a Burbank, California, donde el trío de hermanas debutó en el cortometraje Signing Off en 1936. Betty continuó su exitosa carrera en el cine con roles destacados en películas como Ladies Courageous (1944), Cover Girl (1944) y Swing Hostess (1944).

Betty contrajo matrimonio con Joe Franzalia en 1948 y disfrutaron de más de 50 años de matrimonio hasta el fallecimiento de Joe en 1999. Residió en Fort Walton Beach, Florida, desde 1963 hasta su fallecimiento. Le sobreviven sus hijos Toni y Chuck, así como sus nietos Polly, Sonny, Danielle, y bisnietos Taylor, Joe, Layla y Lily. Lamentablemente, Betty también sufrió la pérdida de su hijo Joseph en 1951, pocos días después de su nacimiento.

El legado de Betty Brodel en la pantalla grande será recordado con cariño y admiración por generaciones venideras, mientras que su contribución al mundo del cine permanecerá como un testimonio de su talento y dedicación. La partida de Betty se suma a la de sus hermanas Joan Leslie, quien falleció a los 90 años en octubre de 2015, y Mary, quien murió a los 98 años en junio de 2015, dejando un vacío en el corazón de aquellos que apreciaron su trabajo y talento inigualables.