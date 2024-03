Karol G, Mujer del Año en los Billboard: Sofía Vergara le entrega el premio; emociona a fans

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa actriz y reconocida cantante del reggaetón colombiana, Karol G, recientemente causó un gran revuelo al haber sido nombrada como la Mujer del Año en la reciente ceremonia de Los Billboard, en donde su compatriota, la guapa y querida actriz, Sofía Vergara, con unas hermosas palabras le entregó el premio, consiguiendo que se emocionen sus fans en todo el mundo con su discurso.

La cantante colombiana, que ha cosechado grandes éxitos con sus temas, tales como TQG o Mi Ex Tenía Razón, fue reconocida como la Mujer del Año 2024 por la revista Billboard, en una ceremonia que se realizó el pasado miércoles 6 de marzo en Los Ángeles. La artista recibió el galardón de parte de su compatriota, la actriz y modelo que actualmente es tendencia por la serie Griselda, quien la elogió por su talento y su trayectoria.

'La Bichota' se convirtió en la primera latina en obtener este prestigioso premio, que se otorga a las mujeres que han tenido un impacto significativo en la industria musical y en la sociedad. La intérprete de temas como Amargura agradeció el reconocimiento y aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento femenino: "Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música".

La cantante contó que decidió cambiar su actitud y dejar de ver su género como un obstáculo, sino como una fortaleza. También dijo que aprendió a aceptarse tal como es, a ignorar los comentarios negativos y a celebrar sus logros sin buscar justificación, lo cual ha causado que en la red social X, antes conocida como Twitter, sea tendencia entre miles de sus fans que han aplaudido su discurso, empoderándola.

De igual forma, la creadora del álbum Mañana Será Bonito, también dedicó el premio a sus padres, a su equipo de trabajo, a sus fans y a todas las mujeres que luchan por sus sueños, expresando de forma contundente que: "Este premio es para todas nosotras, porque somos poderosas, somos fuertes, somos capaces y somos hermosas".

