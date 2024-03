Lupillo Rivera lamenta quitarse el tatuaje de Belinda en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En un episodio reciente de La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera volvió a referirse a Belinda, pero esta vez no para hablar de su romance, sino para expresar su arrepentimiento por un tatuaje que se hizo de ella en su brazo durante su relación.

El cantante, conocido como El Toro del Corrido, compartió con algunos de sus compañeros del reality que no está contento con el resultado del tatuaje que se hizo sobre su cara mientras eran novios. Rivera expresó su descontento al ver que lo que alguna vez fue el rostro de la cantante ahora parece un simple rayón.

Belinda

Mientras acariciaba el tatuaje en su brazo, Lupillo expresó: "No me lo hubiera borrado". A pesar de los cuestionamientos de algunos compañeros sobre por qué no optó por hacer otra figura para cubrir el tatuaje de manera más sutil, el cantante prefirió no responder. Sin embargo, dejó claro que ahora se arrepiente de tener esa mancha en su brazo en lugar del rostro de su exnovia.

Rivera admitió que el tatuaje fue resultado de un arrebato, pero no especificó si se refería al compromiso de Belinda con Christian Nodal o a tenerla en su brazo. Vale recordar que Lupillo se hizo el tatuaje poco después de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su compromiso y los planes de boda estuvieran en marcha.

En su momento, Lupillo afirmó que decidió quitarse el rostro de Belinda del brazo porque planeaba casarse con su entonces pareja, Giselle Soto, y le prometió que lo eliminaría.

Antes de este episodio, Rivera había asegurado que nunca se quitaría la cara de Belinda de su brazo porque consideraba que era la mujer más bella que había conocido y le gustaba tenerla tatuada. Sin embargo, su opinión cambió con el tiempo.

A pesar de la ruptura, Lupillo reveló que aún mantiene contacto por mensaje con Belinda, aunque una de sus últimas conversaciones no fue por las mejores razones. La cantante le reclamó por una publicación que hizo en Facebook burlándose de una foto que ella subió promocionando su sencillo "Cactus". Aunque Rivera aceptó su culpa para evitar una pelea con su exnovia, dejó claro que aún existe comunicación entre ellos.

Fuente: Tribuna