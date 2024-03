"Narcisista, manipulador": Aurora Valle destroza a Sergio Mayer en caso de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa expresentadora de TV Azteca y periodista de los espectáculos, Aurora Valle, junto a la pastora de la paz, Guadalupe Martínez, acaban de destrozar sin piedad al reconocido actor de melodramas y muy polémico funcionario público, Sergio Mayer, al ver el mensaje que acaba de lanzar sobre el caso de Héctor Parra, destacando que para ellas no era de fiar, tachándolo de ser un "manipulador, narcisista" al que no le confiarían ni su bolso.

Como se sabe, el actor de La Fea Más Bella desde el primer momento en que se arrestó a Parra y se reveló que era acusado de abuso sexual y corrupción de menores por su propia hija, Alexa Parra Hoffman, su nombre ha estado ligado, dado a que tanto la joven como él han afirmado que el funcionario público la guío en el proceso para interponer la demanda y todo lo demás, incluso lo acusaron de tráfico de influencias y de haber metido mano para que se cometan injusticias en este caso, lo cual negó rotundamente, afirmando que solo cumplió su deber.

Pero, en medio del caso de apelación en el que se esperaba la libertad de Parra, este en su cuenta de X, antes Twitter, celebró que no fuera así, exponiendo: "Se sigue imponiendo la verdad ante la justicia. Quien quiera seguir pensando lo contrario es su problema. No más víctimas de violencia, abuso, ni corrupción de menores. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar", por lo que la hija mayor de Héctor, Daniela Parra, respondió: "¿Por que cambiaste de opinión, Sergio? Estabas muy convencido de que las madres podrían ocupar a sus hijos como moneda de cambio por temas económicos, que incluso era peligroso para los hombres. ¿Aquí no aplica a ley? ¿Aquí no te convenía?", destacando que jamás le han dado pruebas y solo creyó.

Es precisamente basados en este mensaje por parte del exparticipante de La Casa de los Famosos, que la periodista y la pastora de la paz, hablaron al respecto, comenzando por Guadalupe, la cual señaló que en su pensamiento, Mayer no era una persona de confianza y jamás lo dejaría encargado de su bolsa o de algún objeto, destacando que lo ve como un manipulador, narcisista que miente por conveniencia y que finge estar del lado de alguien solo cuando le conviene, resaltando que aunque no lo conoce personalmente esas son las sensaciones que le da, además de que parece que se cuelga de toda fama.

Ante este hecho, la expresentadora de Ventaneando estuvo completamente de acuerdo con la pastora de la paz, destacando que en verdad era una persona que sabía como manipular a la gente que le creía para él sacar provecho de toda situación, además de agregar que tenía razón en no querer dejarle sus cosas y que él ha formado su carera artística colgándose de los demás para ir escalando y sobresaliendo, desaprobando que sea a base de escándalos y polémicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui