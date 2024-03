"No me siento culpable": Paul Stanley responde a críticas por burlarse de Ricardo Casares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Paul Stanley y de los conductores del programa Cuéntamelo YA! Al Fin se han mantenido en medio de la controversia debido a que fueron acusados de burlarse de Ricardo Casares, quien la semana pasada estuvo a punto de morir por un infarto. El famoso hijo del fallecido Paco Stanley (qepd) ya reaccionó a las críticas de esta situación y envió un contundente mensaje.

Los involucrados en el escándalo fueron Paul, Roxana Castellanos y Juan José Ulloa, quienes ironizaron sobre el problema de salud que sufrió Ricardo Casares en las instalaciones de TV Azteca. La cápsula comenzó con Roxanna como 'Deyanira Rubí' refiriéndose a Pato Borghetti como "héroe sin capa", en referencia al emotivo relato del argentino, quien declaró que auxilió a Casares durante el infarto.

Luego el integrante del elenco de Hoy definió a Ricardo como "uno de los 400" conductores de VLA, mientras Ulloa afirmó que era un personaje que no hacía diferencia en la emisión. El segmento transmitido el sábado 2 de marzo provocó gran revuelo en redes sociales y fue viralizado en X, donde generó indignación, incluso de algunos compañeros de Casares, como Flor Rubio y Sergio Sepúlveda.

Durante esta tarde de jueves, Paul enfrentó los cuestionamientos de la prensa a su salida de Televisa San Ángel y negó de forma rotunda que se hayan burlado de Casares: "Ya sé de qué van a preguntar, de lo de Richi… miren, les voy a ser sincero, número uno, tienen que ver bien el video porque nunca nos burlamos de lo que le pasó a Ricardo, la gente que me conoce, por mi parte, sabe bien que nunca me burlaría de la desgracia de alguien", mencionó ante las cámaras de Edén Dorantes.

En este sentido, Paul aseguró que mantiene buena relación con Ricardo e incluso se ha comunicado con él tras su inconveniente de salud. "Número dos, los invito a que vean bien el video porque pues fue lo que llevamos a la televisión fue solamente el video que sacó Pato cuando lo están entrevistando y de eso hablamos, nunca hablamos de lo que le pasó a Richi, de hecho, yo la neta le tengo gran apreció a Ricardo y le escribí en su momento, y les repito, jamás haría broma de algo tan serio", recalcó.

Posteriormente, el esposo de la modelo Joely Bernat aseveró que gran parte de los señalamientos en su contra fueron gracias a los medios de comunicación. "Lo más cañón es que muchos que se dicen llamar medios, seudoperiodistas de las redes sociales, toman los que les conviene y es lo que suben y entonces al final al que ching... es a uno, esa es la realidad, pero, sin duda también tal vez mal tino, comentar en ese momento", expuso.

Finalmente, Paul aseguró que en caso de haber cometido una falta contra su colega, sería el primero en admitir su fallo e inclusive ya le hubiera ofrecido sus disculpas. "El día que pasó eso yo le escribí para desearle que estuviera todo bien, que se mejorara, me contestó y le puse otro mensaje, y la verdad es que no me siento culpable porque en ningún momento me burlé de él ni de su situación. Si la hubiera cag..., lo hubiera reconocido y le pido una disculpa, pero ni me burlé, realmente él sabe que le guardo gran apreció", finalizó Stanley.

