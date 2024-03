Productora de 'Hoy' le pone un alto a exintegrante de 'VLA' tras ataques a Paul Stanley

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa productora del programa Hoy y TV, Andrea Rodríguez Doria, recientemente decidió salir a dar una contundente respuesta a Raúl Osorio Alonzo, quién por varios años fue presentador en Venga la Alegría, después de que este lanzara una serie de fuertes ataques en contra del presentador y actor cómico, Paul Stanley, ante las burlas que realizó hacía Ricardo Casares por el infarto que sufrió hace varias semanas.

Como se sabe, el pasado sábado 2 de marzo, en Cuéntamelo Ya! Al Fin, Stanley junto a varios de sus compañeros hicieron chistes con respecto a la situación que pasó Ricardo, señalando que era uno de los 200 conductores del matutino de TV Azteca, por lo que Osorio arremetió en su contra con el mensaje: "¡QUE ASCOOOOO! Y tantito PEOR que la productora permita este tipo de comentarios siendo hermana de Magda que falleció hace algunos años y todos la recordamos con mucho cariño y respeto. BOLA DE BARBAJANES, WANABIS, MUERTOS DE HAMBRE, ENANOS FÍSICOS Y MENTALES, 1 CERDO Y 1 NACA".

Ante este hecho, Rodríguez a través de X, antes conocido como Twitter, en calma respondió: "Hola Raúl creo primero deberías informarte el programa que produzco es el programa Hoy. Saludos y si soy hermana de Magda con mucho orgullo siempre", a lo que este inmediatamente respondió: "Le ofrezco una disculpa a la productora del matutino de Televisa, Andrea, realmente pensé que estos PERSONAJES estaban trabajando para ella. No sabía que existía ese PROGRAMUCHO DE QUINTA. Sinceras Disculpas @andyescalona para tu Tía. Ojalá se las puedas dar personalmente".

Tras esto, Andrea aceptó una entrevista con Hugo Alexander Maldonado, en donde le mandó a Raúl este mensaje: "Si estás molesto porque alguien ofende a alguien, creo que justamente no es como uno debe de contestar. Yo sí creo que uno debe de detener. Cuando uno no está de acuerdo con algo, imagínate que yo te digo algo feo y tú me contesto igual y luego el otro igual... Y creo que si a él no le parecieron los comentarios que hicieron en el programa ¡Cuéntamelo Ya!, pero creo que externó demasiados adjetivos calificativos en contra de personas".

Finalmente, la tía de Andrea Escalona destacó que ella no podía hablar ni opinar sobre nada de lo que pasó en el programa antes mencionado, que ella simplemente podría decir y externar cosas que tenían que ver con el programa que conduce, Andrea Legarreta, Galilea Montijo y más: "Eso le compete al productor de Cuéntamelo Ya. Yo respondo por el programa Hoy, yo respondo por mi familia, yo respondo por lo que están y por los que ya no están".

Fuente: Tribuna del Yaqui