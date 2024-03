Sigue 'Sale el Sol': Adrián Patiño humilla a Álex Kaffie y desmiente despido de Imagen TV

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso exproductor de Venga la Alegría y de TV, Adrián Patiño, acaba de dejar muy en claro que no se va a ningún lado y sigue en Sale el Sol, por lo que a través de sus redes sociales no tuvo reparo alguno al momento de humillar al reconocido presentador y columnista, Álex Kaffie, siendo muy contundente al momento de desmentir su despido del programa matutino de Imagen TV.

Como se sabe, fue en el mes de julio del 2023 cuando la entonces productora de la emisión matutina antes mencionada, Alejandra Luck, decidió abandonar la producción, despidiéndose del público con la explicación de que tenía en puerta otros importantes proyectos que le impedían permanecer en dicho programa, por lo cual quién tomó su lugar fue Patiño, quien anteriormente trabajó para el matutino de TV Azteca antes mencionado.

Pero, según el excolumnista del Heraldo de México, afirmó que sus días estaban contados, destacando que por los bajos niveles de rating, es que los altos mandos decidieron hacer nuevos cambios: "A lo mucho en 15 días, quitan al productor, Adrián Patiño y con él a toda su gente", destacando ellos mismos "Ya le ofreció producir Sale el Sol (a Carla), si es que le apetece… imagino que tomando en cuenta su antecedente en Hoy. Ya veremos si Carla Estrada dice sí. Me imagino que el cheque también tiene mucho qué ver".

Pero, el propio Patiño desmintió tal situación, dado a que en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió un video promocional de Sale el Sol, por lo cual un usuario le cuestionó: "¿Que no ya te habían corrido?, bueno espero que no, el programa está genial", a lo que este le respondió de forma contundente: "Por eso no le hagan caso a los disque periodistas que han corrido de todas las televisoras en las que han trabajado. ¡Hay PRODUCER para rato! Saludos", haciendo referencia a Kaffie.

Y aunque el expresentador de Televisa no se ha pronunciado al respecto, varios usuarios de la red sociales señalaron que: "Ya dile al Kaffie que te suelte hasta parece que tú fuiste el que lo corriste de imagen. Cuanta obsesión contigo y con desearte mal", y "Hay que decirle a @Flor_Rubio que sigues en el programa, porque ella confirmó que ya estaba @DioLLuberes en @ImagenTVMex para ocupar tu lugar. Lo dijo con aquella seguridad".

Fuente: Tribuna del Yaqui