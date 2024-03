Sofía Vergara deja en shock a periodista de Televisa con inesperada confesión de 'Griselda'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida actriz originaria de Colombia, Sofía Vergara, recientemente volvió a hacer de las suyas, debido a que en una reciente entrevista con el famoso periodista, Jorge Ramos, causó un gran revuelo con su respuesta a una pregunta incómoda, realizando una inesperada confesión sobre su nueva serie, Griselda, dejando en completo shock al presentador de Televisa y el público.

Como se sabe, desde hace varios meses que se encuentra en medio de la polémica, precisamente por haberse envuelto en este nuevo proyecto, que es la serie basada en la vida de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana muy famosa, la cual se acaba de estrenar en Netflix, debido a que michos han criticado esta serie por su temática e incluso hay familiares que supuestamente la quieren demandar por llevar su historia a la pantalla.

Pero, así como la han criticado así ha tenido gran éxito, por lo que ha dado una serie de entrevistas a varios medios de comunicación, incluso en el programa Al Punto, de Univision, el cual será estrenado el próximo domingo 10 de marzo, pero que ha compartido un breve adelanto de lo que se espera, demostrando que se va a poner muy interesante gracias a la sinceridad, simpatía y gran inteligencia de la actriz.

Esto debido a que Jorge, en medio de su conversaciones sacó a relucir unas declaraciones recientes del embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras, el cual expresó que: "Las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, 'nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar'", cuestionándole que es lo que pensaba con respecto a esto, ya que hacía referencia a su proyecto.

Motivo por el que Sofía con calma destacó que entiende bien su sentir pues: "En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares, pero, no es fácil que esas historias maravillosas sean compradas", señalando que ella ha intentado llevar algunas Hollywood, sin embargo: "Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana".

