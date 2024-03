Terrible error: Alfredo Adame confirmaría en vivo ser el protegido de 'LCDLF' por contrato

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que de nueva cuenta han cometido un terrible error los productores actuales de La Casa de los Famosos USA, según varios de sus espectadores, debido a que a través de las redes sociales han filtrado un video en el que aparentemente el reconocido actor de melodramas y presentador de TV, Alfredo Adame, en una conversación en vivo confirmaría que por su contrato es el verdadero protegido de Telemundo.

Como es costumbre en cada proyecto al que se integra, el reconocido y polémico exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, se encuentra dando mucho de que hablar, causando divisiones en redes sociales, pues mientras que unos lo apoyan asegurando que fue un gran acierto el incluirlo dentro de la temporada y lo apoyan, hay quienes han señalado que solo hunde su carrera confirmando que es misógino y homofobico al que no se le debe de dar foco.

Dichas declaraciones tomaron fuerza cuando en el posicionamiento del pasado domingo 3 de marzo, Alfredo se lanzó con todo en contra de 'La Divaza', señalando que era obvio que si el expresentador de Televisa seguía al interior era porque los altos mandos de la televisora lo estaba protegiendo y estaban casi seguros que va a llegar a la gran final por este motivo, pues si del público dependiera supuestamente ya estaría fuera desde hace mucho.

Alfredo Adame. Internet

Aunque estas declaraciones no eran más aue especulaciones, recientemente todo dio un giro cuando Adame al hablar con Alana Lilteras confirmaria ser el favorito, pues en la prueba del lider, esta aseguro que: "Te disfrazaron de habitante para que los demás no supieran que tienes trato especial con Telemundo", a lo que este señaló que era muy cierto. Cabe mencionar que esta conversación aparentemente no tenía porque salir a la luz y en Telemundo lo habrían cortado, pero un fan lo sacó en redes para exponer la supuesta mentira del reality.

Ante este hecho, usuarios de X, antes conocido como Twitter, se lanzaron contra la Jefa y dejaron comentarios como: "Con razón dejan que humille a quien quiere y no le dicen nada. Saquen sus propias conclusiones", "Obvio que es protegido el hablaba súper mal de la casa de los famosos decía que ahí entraban unos buenos para nada , a él se han de pagar más que a los demás y va llegar a la final" y "Ya lo dijo Celia Lora, que Telemundo apagaba cámaras y entraban a darles instrucciones al que ellos escogían cómo ganador (o sea un trato especial) que todo era una farsa".

