Tío de Kate Middleton habla de ella en pleno reality show; su respuesta deja más preguntas

Londres, Inglaterra.- En el mes de enero, la Familia Real Británica se sacudió después de que la actual Princesa de Gales, Kate Middleton se sometiera a una cirugía por complicaciones abdominales y es que, si bien, el Palacio de Kensington salió a reveló que la royal logró pasar por la operación sin presentar algún inconveniente, la gente comenzó a tener un mal presentimiento por su larga ausencia de los eventos públicos, en especial porque Carlos III ha tenido más apariciones, pese a haber sido diagnosticado con cáncer.

Mientras todo esto ocurría, el tío de Kate, Gary Goldsmith, ingresó al reality show Celebrity Big Brother UK, algo que causó gran revuelo en Gran Bretaña puesto lo familiares de la Casa Real no deberían de participar en este tipo de programas, pese a ello, el hombre ingresó, aunque ha procurado hablar poco acerca de su sobrina y de todo lo relacionado con los Windsor, pero todo dio un giro en días recientes.

Según informes, en la última transmisión del show, Ekin-Su CülCüloglu cuestionó abiertamente a Goldsmith sobre el verdadero paradero y estado de la sucesora de la Princesa Diana, a lo que éste solo atinó a tartamudear y a responder: “Ella no quiere que hable de eso… lo último que voy a hacer es…”, entonces, la famosa de 29 años lo interrumpió y lo cuestionó: “¿No podemos hablar de eso?”, a lo él respondió que, en caso de que salga alguna noticia él dará su opinión al respecto.

Esta respuesta dejó intrigada a la estrella de Love Island, quien solo atinó a declarar: “Espero que esté bien”, ante esto Goldsmith respondió que la futura Reina de Inglaterra se encuentra bien y resaltó que está recibiendo toda la mejor atención del mundo y que regresará prontamente a sus actividades reales. Cabe señalar que, cuando toda esta situación ocurrió, el Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que aclararon que Kate volvería a la vida pública hasta pasadas las Pascuas, es decir, el 31 de marzo.

En otras noticias

Recientemente trascendió un reporte de una persona cercana a la Familia Real de que el Príncipe Harry habría intentado reunirse con su hermano, el Príncipe William durante su última visita a Londres, es decir, en su polémica incursión de 1 hora al Palacio de Buckingham; sin embargo, no logró hacerlo, puesto no se trataba de una reunión planeada y todo parece indicar que el heredero al trono de Reino Unido no se encontraba cerca para ver a su hermano.

