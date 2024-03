Tras dejar TV Azteca y Televisa, exconductor de 'Hoy' revela que padece incurable enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado TV Azteca y renunciar a Televisa por proyectos personales, el reconocida actor de melodramas y expresentador del programa Hoy, Lambda García, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que reveló que padece incurable enfermedad, destacando que ahora entendía muchas de las actitudes de su adolescencia, y despertando las críticas por tomar inesperada decisión en sus medicamentos.

En el año del 2007, García comenzó su carrera artística en la televisión de la mano de la empresa del Ajusco, formando parte de la exitosa telenovela Se Busca Un Hombre, tras lo que continúo en otros melodramas y unitarios, como Lo Qué Callamos Las Mujeres, hasta el año 2015, pues este probó suerte lejos de dichos foros, lo que lo llevó a la empresa San Ángel, comenzando a prueba como presentador del matutino antes mencionado.

Pero, después de tres años al aire del matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez, el galán de melodramas como La Reina Soy Yo, a mediados del 2021 en plena transmisión en vivo anunció que tomó la decisión de renunciar, pues estaba buscando retomar su carrera en la actuación, por lo que tenía varios proyectos que le impedirían el estar tanto como deseaba en el programa, siendo uno de ellos también el reality de cocina de Telemundo, Top Chef.

Lambda García. Internet

Y ahora, después de varios años alejados de los melodramas y del mencionado matutino, el famoso exparticipante de La Isla acaba de brindar una entrevista en la que por primera vez habló del padecimiento incurable que padece. Esto pues señaló que cuando tenía 35 años se realizó una serie de estudios y su médico le diagnóstico Trastorno de déficit de la atención e hiperactividad, o en sus siglas TDAH, destacando que lo medicaron.

Lamentablemente, el público ahora a través de X, antes Twitter, han criticado a Lambda por el hecho de que afirmó que tras dos años de medicamento decidió dejarlo, sin una razón válida, solo porque quiso, así que le han llegado comentarios como: "¿O sea cómo? Tiene un diagnóstico pero por sus huev... deja el medicamento, nmms", "En pocas palabras, simplemente demuestra que ese trastorno no es enfermedad", "El Doctor García… hablando de Psiquiatría ¡POR FAVOR! ¡Acudan a expertos y no hagan caso de lo que ven por ahí!" y "Yo tambien tengo TDAH y me dijo el doctor que el medicamento es de por vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui