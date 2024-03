Tras escándalo con ejecutivo de Televisa, Andrea Legarreta casi destapa secreto de Nina Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia Rubín Legarreta tuvo un inicio de año un poco complicado, puesto diversos medios de comunicación se volcaron sobre las declaraciones hechas por la exconductora de Venga la Alegría, Anette Cuburu, quien señaló a Andrea por su abrupta salida del programa de Hoy, hace algunos años, y por su divorcio con su antigua pareja. Asimismo, la ahora colaboradora de Telemundo, acusó a la actriz de ¡Qué vivan los niños! De tener un romance furtivo de más de 20 años con el ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez.

Esto desató una serie de especulaciones con respecto a que Andrea Legarreta le habría sido infiel durante más de dos décadas a su exesposo, Erik Rubín e incluso, se llegó a especular que la hija menor de la pareja, Nina, no sería hija del exTimbiriche. En aquel momento, el acoso de la gente fue tal que incluso hubo quienes fueron hasta las redes sociales de la adolescente para escribirle que no era hija del cantante y acusando a la amiga de Galilea Montijo de ser una infiel.

Nina Rubín aparecerá en bioserie de 'Chespirito'

Créditos: Internet

En aquel tiempo, Nina Rubín se mantuvo en silencio y no habló sobre el tema, dejando que éste fuera muriendo con el tiempo. A casi tres meses de esta situación, Andrea Legarreta tuvo un encuentro con los medios de comunicación, con los que habló sobre su hija, aunque tuvo cuidado de no revelar un secreto que la joven actriz tiene bien guardado bajo llave, ¿quieres enterarte de qué se trata? Entonces no dejes de leer.

¿Cuál es el secreto de Nina Rubín?

Resulta ser que, desde hace varios días, se ha tenido especulando que la hija menor de Andrea Legarreta formaría parte del elenco de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Sin querer queriendo, la cual se estrenará próximamente en la plataforma de Max, ante esta situación, la prensa cuestionó a la conductora de televisión sobre si era verdad que la joven aparecería en este proyecto tan ambicioso.

Por su parte, Andrea procuró no hablar demás, aunque sí terminó filtrando la respuesta de manera indirecta, puesto aseguró que no podía contar demasiado, ya que, si lo hacía, la regañarían. Dicha respuesta terminó le confirmó a los medios que, en efecto, Nina podría aparecer en la serie, aunque hasta el momento, se desconoce a qué personaje interpretara, pero se estima que podría dar vida a alguno de los protagonistas del Chavo del Ocho en su versión joven.

Fuentes: Tribuna