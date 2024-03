Andrea Legarreta se harta y hace fuerte denuncia en Televisa: "Las peores agresiones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta se manifestó por motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y confesó que a pesar de que apoya el movimiento feminista, en ocasiones siente que no todas las personas de su género no son empáticas. La estrella de Televisa platicó con la prensa a las afueras de la televisora y manifestó cuál es su sentir ante este 8 de marzo.

En primer lugar, la presentadora titular del programa Hoy explicó que contrario a otros años, esta vez no podrá acudir a la marcha debido a que tiene compromisos, como acompañar a su hija Nina a las grabaciones de la serie de Chespirito: "No, no voy a estar mañana, tengo muchas cosas que no solamente son mías, sino mis hijas tienen algunos compromisos también, entonces pues estaré apoyando, pero ya saben que primero soy mamá, después lo demás, pero sin duda un día muy importante, que tendría que ser siempre".

Acto seguido, la también actriz de 52 años externó su descontento con las mujeres que no tienen la capacidad de comprender los sentimientos y emociones de otras personas de su género e hizo hincapié en que debe haber más unión entre todas. "Para mí es un día muy importante, y también es importante acordarnos entre nosotras que no puede haber sororidad selectiva". Acto seguido, Andy señaló que las mayores críticas que ha recibido en su carrera vienen de parte de mujeres:

Yo de pronto siento que a veces de las peores agresiones que yo he recibido en mi vida han venido de otras mujeres, también insultos hacia mi familia, hacia mis hijas, entonces creo que tenemos que ser bien objetivas y de verdad que sí sea sororidad con empatía", declaró.

Asimismo, Andrea Legarreta invitó a las mujeres a tomar acciones contra las personas que las violentan en distintas maneras, incluso les aconsejó que no descarten recurrir a las autoridades si su caso lo amerita. "Yo creo que al final quienes más nos podemos proteger de los demás somos nosotras mismas, obviamente también, si a veces es necesario a través de las autoridades hacerlo, de ir por métodos legales".

Y agregó: "Pero sí creo que no está padre tolerar, o sea, sí es inteligente, si está muy bien no sumarte a pleitos, pero también está bien poner un alto, también se vale decir no quiero, no me gusta, me lastima, me estas ofendiendo... y creo que también tenemos que alzar la voz de una manera inteligente, si te violentan, no ser violenta, si te agreden no ser agresiva", manifestó, la aún esposa del cantante Erik Rubín.

Fuente: Tribuna