Andrea Rodríguez deja en shock a Televisa; confirma si integrante de 'VLA' producirá 'Hoy'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y muy reconocida productora de TV, Andrea Rodríguez, de nueva cuenta logró dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que en una reciente entrevista esta se sinceró sobre su salida del matutino de la televisora, confirmando si es verdad o mentira si es que el exintegrante de Venga la Alegría y también productor, Dio Lluberes, va a producir el programa Hoy, tomando su lugar.

Hace un par de días en el programa de YouTube, Dulce y Picosito, la reconocida periodista, Analu Salazar, aseguró que Andrea tiene sus días contados en el matutino de la empresa San Ángel: "En Televisa tienen años queriendo cambiar a un personaje que trabaja en la producción de Hoy, no por nada personal, sino porque es normal, en Televisa se hacen ese tipo de cambios. Al parecer, es el último año de Andrea Rodríguez en la producción".

Ante este hecho, la líder del mencionado programa de la red social, la polémica y reconocida periodista de espectáculos, Flor Rubio, destacó que ella conocía de muy buena fuente que los altos mandos ya tienen en su mano una lista para que sea su aparente reemplazo y que en esa lista se encuentra el nombre de Dio, el cual fue por varios años el presentador del matutino de TV Azteca, hasta que este renunció a finales del 2022.

Por ese motivo, cuando Andrea fue entrevistada en el canal de YouTube de Hugo Alexander Maldonado, dejó en claro que no tiene ni la menor idea de lo que hablan y hasta el momento ella está en el entendido de que sigue al mando del programa: "Eso yo no lo sé. Me encantaría tenerte una respuesta... Este 12 de marzo cumplo seis años produciendo el programa Hoy; tras al lado de mi hermana, tres sola. Todos los años este rumor ha surgido y la verdad es que aprendí una cosa: al final, el único que sabe qué va a pasar, ¿sabes quién es?, Dios".

Finalmente, la tía de Andrea Escalona dejó muy en claro que sabe perfectamente que en el transcurso del año todo puede pasar y mientras que ella tiene contrato hasta diciembre del 2024, con oportunidad a renovar, podría cambiar todo y salir antes de tiempo: "Tengo el conocimiento de que me quedo, segura, de aquí a diciembre, pero qué tal que mañana empiezo hacer una babosada aquí en el programa y seguramente dejaría de estar". pero que por el momento no era el caso, enviando este contundente mensaje a todos los que especulan: "Llevan seis años sin atinarle, pero a lo mejor este año sí le atinan".

