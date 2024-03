Ángela Aguilar rompe el silencio y revela si tiene alguna rivalidad con Lucerito Mijares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángel Aguilar y Lucerito Mijares forman parte de la camada de nuevas cantantes que están causando revuelo en redes sociales, dado al gran éxito que ambas han estado acumulando en los últimos años. Esta misma situación ha hecho que los fans creen una supuesta rivalidad entre ambas famosas, puesto poseen características similares como es el lecho de la edad o de que pertenecen a familias de artistas.

Como era de esperarse la gente espera que haya algún tipo de enemistad entre las dos estrellas; sin embargo, esta no es la situación hecho, ya que, tanto Lucerito como Ángela han desmentido esto en diversas ocasiones. Por su parte la hija del cantante de El soldado del amor ha manifestado a través de las cámaras de Sale el Sol que no sabe la razón por la que la gente crea ese tipo de competencias, argumentando que ella siente un gran cariño por la hija de Pepe Aguilar.

"La verdad no sé por qué hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar. No sé por qué (en redes sociales) hacen esta competencia (...) Si estás viendo esto mi querida Ángela: te quiero mucho y te mando muchos besos", declaró Lucerito Mijares para las cámaras de 'Sale el Sol'.

Ángela Aguilar habla de su supuesta rivalidad con Lucerito Mijares

Créditos: Internet

Por otro lado en días recientes, Ángela fue cuestionada también por la presunta competencia que mantiene con Lucerito, hecho que ella tomó a mal asegurando que todo se trataba de "babosadas"; y recalcando que la gente le gusta inventar cosas al igual que Lucerito, la joven Aguilar declaró que no conoce a la protagonista de El mago y aseguró que en algún momento, le gustaría conocerla, para poner punto final a estas especulaciones

¿Habrá alguna colaboración entre Ángela y Lucerito?

Como es bien sabido, Ángela disfruta de hacer colaboraciones con otros artistas entre, las más destacadas pueden sonar la de Christian Noda, Dime cómo quieres y Qué agonía con Yuridia; sin embargo, hasta el momento se desconoce si existe algún plan para realizar una colaboración con Lucerito Mijares. Y es que todo parece indicar que ambas interpretan géneros diferentes. Por su parte, la menor de los Aguilar es representante del género regional mexicano, mientras que el Lucerito es más de pop.

Presunta rivalidad entre Ángel Aguilar y majo

Cabe señalar que esta no es la primera vez que los fans y los medios de comunicación crean una presunta rivalidad en la vida de Ángela, puesto desde antes, ya se venía especulando que la cantante de Ahí donde me ven, mantiene una especie de competencia con su prima Majo Aguilar, quien es casi 10 años mayor que ella. Pese a esto la cantante de Luna Azul ha destacado que en ningún momento ha mantenido una rivalidad con su prima, asegurando que la quiere mucho, pero dado al apretada de sus agendas casi no pueden pasar tiempo juntas.

Fuentes: Tribuna