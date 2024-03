Ariana Grande deslumbra con su nuevo disco 'Eternal Sunshine': Fans rumoran que habla de su ex

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La icónica cantante estadounidense Ariana Grande ha vuelto a hacer historia en el mundo de la música con el lanzamiento de su esperado séptimo álbum de estudio, titulado Eternal Sunshine. Desde sus primeros adelantos en diciembre de 2023 hasta la revelación del sencillo yes, and? en enero de 2024, el álbum ha generado una enorme expectativa entre sus seguidores, alcanzando rápidamente el número uno en el Billboard Hot 100.

Grande ha mantenido a sus fans en vilo con publicaciones enigmáticas desde el estudio, seguidas por un teaser sin audio que anticipaba lo que estaba por venir. Finalmente, el 7 de enero de 2024, desveló su esperado sencillo, acompañado de un video musical inspirado en Paula Abdul.

Eternal Sunshine promete llevar a los oyentes en un viaje de emociones y reflexiones, ofreciendo una visión única de la artista a través de su música. Con este álbum, Grande busca transformar la experiencia de una ruptura sentimental en una celebración del autodescubrimiento y la autoaceptación, como lo refleja en su primer single.

Pero más allá de la música, el último videoclip de Ariana Grande ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. En We Can't Be Friends (Wait for Your Love), la estrella del pop se sumerge en el mundo de la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, rindiendo homenaje a este clásico del cine.

En el video, Grande adopta el nombre de Peaches, en referencia al personaje de Kate Winslet en la película, Clementine. La trama sigue a Peaches mientras se somete a un procedimiento para eliminar recuerdos no deseados, una experiencia compartida por los protagonistas de la película, interpretados por Jim Carrey y Winslet.

La historia toma un giro emotivo cuando Peaches entabla una relación con Evan Peters, quien interpreta a su pareja en el video. Las escenas recreadas de la película, como la pareja acostada en un estanque congelado o bajo mantas, añaden una capa de nostalgia y melancolía al videoclip.

Pero lo que ha llamado la atención de los fanáticos son las especulaciones sobre el contenido del álbum y su relación con la vida personal de Ariana Grande. Con letras que sugieren el final de una relación y la necesidad de seguir adelante, muchos han interpretado las canciones como una reflexión sobre su matrimonio con su exesposo, Dalton Gomez, y su nueva relación con Ethan Slater.

El video musical ha avivado aún más las teorías de los fanáticos, con escenas que parecen reflejar momentos de la vida amorosa de Grande. Algunos creen que la canción podría estar inspirada en su separación de Gomez, mientras que otros sugieren que podría ser sobre el inicio de su relación con Slater.

En una entrevista, Grande ha dejado claro que el contenido del álbum es subjetivo y abierto a interpretaciones. Sin embargo, la conexión entre la música y su vida personal es innegable, añadiendo una capa adicional de profundidad a su trabajo.

Con Eternal Sunshine, Ariana Grande continúa desafiando las expectativas y explorando nuevas facetas de su arte. Su capacidad para conectar con los oyentes a través de su música y sus videos sigue siendo inigualable, consolidándola como una de las artistas más influyentes de la industria musical actual.

Fuente: TRIBUNA