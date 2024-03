Camilo rompe el silencio y habla sobre las críticas del nombre de su futuro bebé, Amaranto

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Desde que las redes sociales comenzaron a estar vigentes, los artistas han hecho todo lo posible para compartir su día a día e incluso sus decisiones, las cuales suelen ser cuestionadas por sus seguidores y detractores, cuando éstas no son de su agrado, tal y como le ocurrió a Camilo y a Evaluna hace varios días, cuando anunciaron cuál sería el nombre de su futuro bebé.

Como algunos sabrán, la hija y yerno de Ricardo Montaner se encuentran en medio de la dulce espera de su segundo hijo, lo cual ya de por sí es material para que dar de qué hablar; sin embargo, el verdadero shock llegó cuando la joven pareja habló sobre el nombre que le pondrían a su niño o niña, el cual sería Amaranto, así es, igual que el cereal de origen mexicano con el que se elaboran distintos tipos de alimentos como la alegría.

Ante esta situación, miles de personas se manifestaron en contra e incluso los cuestionaron sobre si no les importaba el posible bullying que el infante recibiría cuando fuera a la escuela, mientras que otros más les preguntaron por qué los artistas ya no elegían nombres comunes para sus hijos, tal es el caso de las Kardashian quienes eligen puntos cardinales o nombres de fruta para llamar a sus hijos: North, South, Aire o Apple, por mencionar algunos.

Camilo se lanza contra sus detractores y les manda duro mensaje

Por su parte, Camilo brindó una entrevista en la que contó cómo lidian con las críticas y es que, ambos se han mostrado firmes con el nombre que le pondrían a su hijo, tema que no parece estar a discusión. Debido a ello, el cantante de Manos de tijeras y Despeinada declaró que evitan leer comentarios en redes sociales para no perder su paz mental. El famoso contó que era consciente de que se les vendrían burlas o cuestionamientos por la manera en la que hacen las cosas.

“Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere…”, declaró Camilo para ‘Molusco TV’.

Camilo detalló que “todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas” y aseguró que no tenía problema con eso, pero también resaltó que necesitaba cuidar de sí mismo, puesto existían ocasiones en las que sí le molestaba lo que la gente opinaba acerca de él: “Yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara, yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nadie”, declaró el famoso.

