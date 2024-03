5 consejos para evitar que los mosquitos entren en casa esta primavera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se escucha un pequeño zumbido alrededor de la oreja. No hay necesidad de pelear: él no saldrá de tu habitación. El mosquito, una vez entra, se convierte en una molestia para dormir y puede provocar picaduras que más tarde darán comezón. A continuación te damos cinco consejos para evitar que los mosquitos te molesten esta primavera.

1. Instalar mosquiteros

Los mosquiteros son una de las formas más efectivas de evitar que los mosquitos entren en su hogar. Nuestro consejo: instala mosquiteras enrollables o de marco fijo en todas las ventanas de tu casa y alrededor de tus camas. Asegúrate de que estén en buen estado y que no tengan agujeros o grietas por las que puedan entrar estos intrusos, pero también otros insectos voladores no deseados: moscas, avispas , etc.

2. Eliminar fuentes de agua estancada

Los mosquitos necesitan agua estancada para reproducirse. Para evitar que estos insectos voladores pongan huevos, elimina todas las fuentes de agua estancada dentro y alrededor de tu casa. Esto incluye canalones obstruidos, piscinas sin usar, cubetas de agua o charcos.

3. Usa ventiladores

Los mosquitos tienen dificultades para volar en fuertes corrientes de aire. Además, usar ventiladores para hacer circular el aire en su hogar ayuda a mantener a raya a los mosquitos. Coloca ventiladores de alta velocidad cerca de puertas y ventanas para mantenerlos alejados. No dudes en colocar uno cerca de tu cama para noches más tranquilas.

4. Evita los aromas fuertes

Los mosquitos se sienten atraídos por los perfumes y olores corporales fuertes (sudor, por ejemplo). Dúchate diariamente y evita usar perfumes fuertes o lociones durante los meses de primavera y verano para reducir la atracción por los mosquitos.

5. Utiliza aceites esenciales

Algunos aceites esenciales tienen propiedades repelentes de mosquitos naturales como: hierba de limón, lavanda, menta, eucalipto y eucalipto limón. Puedes usarlos con un difusor de aceites esenciales, en forma de velas o poniendo unas veinte gotas en un atomizador lleno de agua. Ciertas plantas también pueden constituir una buena barrera contra los mosquitos, instaladas cerca de las ventanas: limoncillo, geranio, albahaca limón, lavanda, etc.

Pilón: El vinagre blanco tiene un olor particular que repele eficazmente a los mosquitos. Aprovecha esto y coloca un vaso o taza llena de vinagre cerca de tus ventanas para disuadir a los mosquitos de entrar a tu casa.

Fuente: Tribuna