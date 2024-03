Creadores de ‘Naruto’ y ‘One Piece’ se despiden de Akira Toriyama: “Fuiste mi salvador”

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si bien, en la actualidad existen diversos animes en el género shönen, la realidad es que desde hace varios años ha existido la triada de Dragon Ball, One Piece y Naruto, siendo que el primero fue base de inspiración para los otros dos, esto no impidió que tanto las piezas de Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto, respectivamente, no generaran su propia (y muy solida) base de fans alrededor del mundo.

Es bajo este concepto que, cuando se confirmó la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y Dr. Slump, ni Oda ni Kishimoto tardaron en emitir sus respectivas cartas en las que se manifestaron abiertamente devastados por la muerte de Akira, siendo la de Masashi la más emotiva, puesto ésta no solo hablaba sobre la admiración que sentía hacia el sensei, sino que también contaba cómo fue que Dragon Ball influyó en su vida y lo ayudó en momentos complicados.

En el inicio, Masashi Kishimoto comenta que se siente consternado por la muerte de Toriyama y posteriormente, declara que disfrutaba de sus obras cuando era niño; sin embargo, se sintió devastado cuando Dragon Ball llegó a su final, mientras éste se encontraba en la universidad. Esta situación lo orilló a escribir sus propias historias, lo que lo ayudó a continuar con su vida y volver a divertirse como solía hacerlo.

Más adelante, el creador de Naruto, cuenta que, gracias a su trabajo, logró conocer a Akira en el Premio Tezuka, aunque esta experiencia no salió según lo planeado, puesto sus nervios fueron tales que apenas y pudo pronunciar una palabra; sin embargo con el tiempo volvieron a coincidir en más ocasiones y pudieron entablar diversas conversaciones. Asimismo, Kishimoto contó que, cada vez que se reunía con Oda, solían tener largas charlas sobre Dragon Ball, al grado en el que parecían competencias para saber quién conocía más de esta obra. Finalmente, Kishimoto se quiebra, argumentando que no sabe cómo podrá lidiar con la pérdida que representó la muerte de su “maestro”.

Por su parte, Oda también contó lo importante qué fue Dragon Ball para él cuando era un niño y narró lo impactante que fue conocer a Akira en persona, resaltando que, a lo largo de los años, aprendió a valorarlo, no solo por su obra, sino por el ser que había detrás de la misma. Al igual que Masashi, Oda resaltó que, para él, Akira era algo similar a un superhéroe, puesto logró impactar en la vida de millones de creadores de manga. La carta concluyó con el deseo de que el paraíso fuera algo tan "encantador" como el que el propio Toriyama se imaginó en sus obras.

