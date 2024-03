Detalles exclusivos de la nueva serie de Ester Expósito, 'Bandidos', desde la gala de Netflix

Ciudad de México.- Netflix se prepara para el lanzamiento de una serie que promete ser divertida, entretenida e intrigante; se trata de Bandidos, un show protagonizado por Ester Expósito, Mabel Cadena, Juan Pablo Medina y otros grandes talentos de México y Latinoamérica.

Durante la tarde del jueves 7 de marzo, se realizó la pasarela de la Alfombra Jade de Bandidos, organizada por Netflix, a la que TRIBUNA acudió y tuvimos la oportunidad de convivir y entrevistar a algunos de los talentos de esta esperada serie de acción, aventura y misterio.

Bandidos se perfila como un proyecto ambicioso y sin precedentes en la plataforma de streaming, ya que nunca antes se había producido un proyecto de este tipo en el que se mezclara el humor, el suspenso y la acción junto con una trama envolvente que además tiene mucho que ver con la cultura maya y lo mexicano en general.

Durante el evento, acudieron los Bandidos que protagonizan esta historia, captando la atención de las cámaras al compartir algunas de sus anécdotas durante la filmación y destacar por sus elegantes atuendos que resaltaron su personalidad. El elenco de la serie está conformado por Ester Expósito (Élite), Alfonso Dosal (Huesera), Juan Pablo Medina (La Casa de las Flores y "Soy tu Fan), Mabel Cadena (Black Panther: Wakanda Forever), Nicolás Furtado (Amor de película), Andrés Baida (Control Z), Juan Pablo Fuentes (Isla Brava), Andrea Chaparro (Rebelde) y Bruno Bichir (Viaje todo robado), quienes asistieron en su mayoría al evento.

TRIBUNA tuvo la oportunidad de entrevistar a Mabel Cadena, quien habló sobre la serie y su conexión con México y su cultura.

Nicolás Furtado, actor uruguayo, también habló para TRIBUNA y reveló lo que más atesora de México y lo que se lleva de nuestro país.

Me encanta haber aprendido tanto de la cultura maya, la serie tiene una parte que cuenta bien esta historia; si bien es una ficción hay elementos reales y hemos podido aprender mucho gracias a eso. Me llevo la gente de México, la gente que conocí trabajando, la gente que veo en la calle o en un comercio, la calidez humana es algo a destacar y es un país al que me encantaría volver siempre", destacó el actor