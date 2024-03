¿Era ella? Galilea Montijo aclara polémica por VIDEO íntimo y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el elenco de Netas Divinas contó con la presencia de una invitada muy especial: Olimpia Coral, activista en pro de los derechos de la mujer y que además impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México. Por tal motivo, la conductora Galilea Montijo trajo a la mesa un duro momento que vivió ella años atrás, cuando supuestamente se le filtró un video íntimo.

La presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, recordó y confesó el infierno que vivió en aquella época cuando a través de las redes sociales se viralizó un video en el que presuntamente ella aparecía en una situación muy comprometedora. "Hace como 4-6 años, no, más... de repente comenzó a circular un video (sexual) y es lo que te decía, no sé qué hubiera hecho (si hubiera sido mío)", comenzó el relato de 'La Gali'.

En todo momento, Montijo quiso destacar que la persona que aparecía en el video no era ella y hasta reveló la identidad de la mujer: "Comenzamos a investigar y esta chica que aparece en el video es una actriz porno, me sé perfecto el nombre, se llama Monique Fuentes", explicó. Posteriormente, la conductora del programa Hoy compartió de qué manera pudo demostrar que ella no era la persona que aparecía en la grabación.

Crédito: Instagram @galileamontijo

"Lo que me salvó fue los tatuajes", dijo. Al parecer no todas las 'netas' tenían contexto de esta situación y Paola Rojas le pidió que compartiera más detalles: "Circuló un video que decía 'Galilea y su video porn...', de verdad fue un dolor terrible". La tapatía de 50 años confesó que este escándalo le costó trabajo y problemas a nivel personal: "Se cayeron varios trabajos, varias cosas, es que habrías el video y decías 'ni me acuerdo de este hombre', sí me parezco, era confuso".

"Tarado el que te quitó el trabajo por esa estupidez", resaltó Paola. De igual manera, Montijo resaltó que si el video hubiera sido suyo, nadie tenía "el derecho" de estarlo compartiendo. Además, la conductora confesó que estaban cobrando por ese video falso. En tanto que Daniela Magún tomó la palabra para mostrarle todo su cariño a Galilea por este terrible momento que vivió en el pasado y conmovió a todo el público de Televisa con sus declaraciones.

Hablamos de un tema delicado y yo sí te quiero decir que lo siento mucho por ese momento tan espantoso que pasaste", dijo la rubia.

Mientras que 'La Gali' respondió con un contundente mensaje dedicado a sus detractores y señaló que lo único que le duele es que este tipo de chismes lleguen a su hijo Mateo: "Fui difícil como otros momentos públicos por los que he pasado, pero yo creo que si algo me tiene aquí es el cariño de la gente que me quiere y me conoce realmente, y no voy a permitir que alguien que no me conoce hable mal de mí, eso a mí no me define".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable