"Es delicado": Paula Levy apoya a Ana Bárbara y afirma que José Emilio debe detener ataques

Ciudad de México.- Una vez más la famosa y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, enfrentó los cuestionamientos de la prensa luego de que su expareja, 'El Pirru', salió en defensa de su hijo, José Emilio Fernández Levy, tras una aparente advertencia del abogado de ella y su prometido, Ángel Muñoz, el licenciado Guillermo Pous, mientras que la joven Paula Levy no ha dudado en salir en apoyo a su madre política y pedirle a su hermano detener los ataques pues todo el tema "es muy delicado" para tratarlo públicamente.

Ahora, tras una semana de estas advertencias, a su llegada al aeropuerto de Mérida, Yucatán, la llamada 'Reina Grupera' fue interrogada sobre la advertencia de José María, quien aseguró que recurriría a instancias legales si la integridad de sus hijos se veía perjudicada: "¿Es en serio? No voy a hablar nada de eso. No te voy a hablar nada de eso", respondió tajante la intérprete de Bandido a medios como Venga la Alegría.

Y aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cantante exigió respeto a su privacidad, sobre todo a una reportera que no dejaba de preguntarle sobre la polémica: "Necesitamos que cada vez haya más respeto también entre nosotras… Cuando una mujer te dice '¿sabes qué? No quiero hacer un comentario', en lugar de estar encima de uno, decir ‘deja te respeto’ y ya. Entonces, hay que seguir apoyándonos entre nosotras y también pedirle a la sociedad, a los niños, a los hombres que respeten. No voy a contestar ahorita. Saben cómo los respeto, pero también ustedes tienen que respetarme. Gracias, ya estuvo".

La que tampoco pudo hacer caso omiso a esta controversia fue Paula Levy, hija de José María Fernández, alías 'El Pirru', quien a pesar de apoyar la postura de su hermano José Emilio contra la pareja de Ana Bárbara, expresó que no está de acuerdo con la forma en que el joven hizo pública esta información: "Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares como muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, entonces meter un abogado, en vez de que 'oye, a ver, siéntense todos, vamos a tomarnos un café, vamos a platicar'".

De igual forma expresó al matutino de TV Azteca su pensamiento a la carta de su padre: "Vi la carta que hizo mi papá, me pareció muy bonita y pues digo, cada quien al final tiene el derecho de salir a decir lo que quieran, pero me sigue pareciendo que se tuvo que haber quedado en algo más familiar". Finalmente, la también descendiente de Mariana Levy, manifestó que a pesar de todo, siente un gran respeto y admiración por Ana, a pesar de que en este momento no tenga gran cercanía con ella: "Yo diría que ahora estamos en pausa, pero yo la verdad la admiro mucho, hablando de mujeres fuertes, hable de mi abuela, hable de mi mamá".

Fuente: Tribuna del Yaqui