Exnovio revela que Belinda no es independiente; la manipularía su madre

Ciudad de México.- José Ángel Bichir no ha vacilado en expresar sus sentimientos y opiniones, esta vez dirigiendo sus críticas hacia Belinda Schüll, su exsuegra. Bichir, quien ha mantenido una postura firme respecto a su romance con la reconocida cantante, ha decidido hablar sobre su relación con la familia de esta última, específicamente con su exsuegra. En este sentido, el actor ha expresado abiertamente su descontento y desaprobación hacia ciertas actitudes y comportamientos de la intérprete de Egoísta.

En un reciente evento de alfombra roja, el reconocido miembro de la dinastía Bichir fue abordado por los medios de comunicación. Durante la charla, surgió una pregunta incómoda sobre un supuesto contrato de silencio que se vio obligado a firmar relacionado con su pasada relación amorosa con la estrella. De acuerdo con sus declaraciones, la famosa estaría lejos de ser independiente, pese a su carrera consolidada y grandes éxitos. Todo indicaría que aunque actualmente ella tiene 34 años, sigue viviendo bajo la sombra y voluntad de su madre.

Hay un manejo ahí y, lamentablemente, te diré algo más, es algo que me entristece mucho, espero que algún día se solucione y que ella algún día encuentre su independencia real", externó el actor.

Confiado en que la verdad es algo que no se puede ocultar, el hombre que aparece en series como Sexo y otros secretos, Los simuladores y Tiempo final dijo que no puede entender la necesidad de mentir, puesto que esta práctica dificulta y 'enreda' la vida. No obstante, no ahondó más en tema por respeto a con quien compartió su vida en algún momento.

Lo único que les digo es que la verdad siempre sale a la luz y que yo soy partidario de eso, ¿para qué ocultar las cosas? Es más fácil decir la verdad y decir ‘Sí pasó esto’, se hace grande porque se enredan las cosas, insisto, esas cosas de querer decir que uno es inmaculado y que no ha pasado por nada de eso, no lo entiendo", agregó.

Durante la entrevista rápida, el actor expresó su frustración y conflicto interno respecto a la situación. Sus palabras reflejaron la lucha interna que enfrenta, ya que se encuentra en una encrucijada entre su deseo de transparencia y el respeto hacia la privacidad de su expareja. Sin embargo, sostuvo que por una parte siente cierta 'libertad' de contar su parte de la historia, dado que Belinda actualmente también ha hablado sobre su ex (Christian Nodal).

Pero tengo que respetar porque es una mujer y, además, porque hubo ese contrato. Me gustaría revelar verdades, todos los detalles. Ha sido muy complicado porque yo la quiero y ahora encima ella va a regresar con el pasado a sacar lo de este muchacho y todo, por lo menos no tendría por qué criticarme si está haciendo lo mismo".

Destacó que sus intenciones no son 'colgarse' de la fama de Belinda, tal como lo acusan algunas personas. Incluso argumentó que interactúa con personas mucho más reconocidas que ella. Su mayor preocupación y aflicción radica en el hecho de ella ha puesto todo su empeño en 'negar' la historia de amor que vivió a su lado. José Ángel ha manifestado en varias ocasiones su deseo de que Belinda reconozca públicamente su relación, mientras que ella ha mantenido un perfil más reservado en lo que respecta a su vida amorosa.

Ella me niega y sí es muy triste porque no niegas algo que has vivido y algo profundo. Yo no veo a las mujeres como trofeo y yo no creo que sea un trofeo para presumir, es una relación y ya".

Fuente; Tribuna Sonora