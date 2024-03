Galilea Montijo rompe en llanto en vivo de 'Hoy' al hacer fuerte confesión del Día de la Mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora, Galilea Montijo, de nueva cuenta se conmovió hasta que rompió en llanto, mientras que se encontraba cumpliendo con su trabajo en pleno programa en vivo de Hoy, en donde por primera vez se sinceró sobre su admiración a sus antecesoras, su madre y su abuela, haciendo una fuerte confesión de sus sacrificios en el Día Internacional de la Mujer.

Como se sabe, este viernes 8 de marzo se conmemora la lucha femenina para pedir igualdad, equidad, justicia y apoyo, para alzar la voz en contra de la violencia de género, para pedir por aquellas que fueron silenciadas con violencia y hoy en día no pueden exponer su caso, un día en el que todas las mujeres se muestran más unidas que nunca y darle fuerza a lo que día con día en el año se pide, especialmente con el lema "Ni Una Menos", pues la violencia física cada vez incrementa.

Es por ese motivo que en el matutino de la empresa San Ángel, ha reunido a sus presentadoras y a varias invitadas, como lo es la famosa actriz Elizabeth Álvarez, la querida presentadora Mariana Echeverría, y la polémica grafóloga, Maryfer Centeno, las cuales hablaron desde su punto de vista en base a sus experiencias, qué es para ellas lo que más les gusta de ser mujer, en la que la mayoría resaltaron la oportunidad de ser madre.

Ante este hecho, la reconocida presentadora de Netas Divinas, cuando se le hizo la misma pregunta, destacó que en efecto, ser madre era su primordial motivo para ser fuerte hoy en día, que su pequeño era su mayor motor, comenzando a conmoverse hasta las lágrimas al hablar de su pequeño, mismas que casi hace que se rompa cuando recordó a su madre y a su abuela, las mujeres que la cuidaron y dieron todo por ella.

No es secreto para nadie que Montijo y su padre no tuvieron una muy cercana relación, dado a que este no estuvo con la presentadora de La Casa de los Famosos México mientras crecía, sino que su madre y su abuela las criaron, por lo que en este día les quiso hacer un homenaje al recordar que pese a toda carencia y adversidad, tuvieron la fuerza para mantenerse unidas, para salir adelante e inculcar en la también actriz grandes valores.

