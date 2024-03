José Emilio, sin temor a amenaza de Ana Bárbara, expone más detalles del maltrato de Ángel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El joven y famoso presentador, José Emilio Fernández Levy, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, puesto a que acaba de afirmar que se encuentra sin temor a la amenazas que lanzaron la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, y su actual prometido, Ángel Muñoz, puesto a que en una entrevista expuso más detalles del maltrato de este hacía sus hermanos menores.

Como se sabe, José Emilio hace varios meses que en una entrevista con el reconocido presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, afirmó que el prometido de la reconocida intérprete de temas como Fruta Prohibida, es un hombre malo que maltrata a sus hermanos menores y que solamente utiliza a la que ve como su madre por el dinero que tiene, señalando que básicamente todos eran unos prisioneros de Ángel.

Ante esto, Ana destacó que eran mentiras y hasta pidió amablemente a Emilio que dejará de hablar al respecto, sin embargo, el joven no se detuvo y continuó con sus ataques, por lo que hace poco, el abogado Guillermo Pous confesó que representa a la cantante de forma legal y advirtió al joven tener cuidado con lo que dice: "Es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera adulto, entonces va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias".

Ana Bárbara y José Emilio. Internet

Ante este hecho, el hijo menor de la difunta actriz de melodramas, Mariana Levy, dejó en claro que no tenía miedo, pues él hablaba con la verdad: "Sí hay cosas donde se prueba el trato de Ángel a mis hermanos, de la forma en cómo le hablaba a Chema. Le hablaba muy mal, no es algo que me contara, es algo que yo lo viví y a mí me impactaba. Cada vez que iba a los Ángeles y Ángel se ponía medio loco y les ponía castigos tipo militar", recordando que los dejaba contra la pared, y en caso de que voltearan o lloraran, este los dejaba más tiempo en aquella posición.

Finalmente, el nieto de la fallecida presentadora, Talina Fernández, destacó que entiende bien que sus hermanos no quieran hablar, pero que sabe que en algún momento lo harán: "Ellos no han salido a hablar y no han dicho nada. Yo respeto su punto y el porqué no lo han hecho, no quieren hablar mal de su mamá ni de nadie. Pero en algún momento estaría padre que José María contara y platicara sus vivencias con Ángel, para ver que sí es verdad todo lo que está pasando".

José Emilio sostiene los ataques contra Ángel y Ana Bárbara. Internet

