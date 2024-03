Maluma denuncia que fue víctima de "denigración" en Medellín; fans destrozan al cantante

Comparta este artículo

Medellín, Colombia.- El famoso y reconocido cantante de reggaetón, Maluma, recientemente acaba de dar de que hablar, debido a que a través de sus redes sociales se mostró completamente furioso al momento de denunciar ser víctima de "denigración", señalando que no sabía por qué los dueños de sitios públicos querían hacer menos a las personas por como se ven, por lo cual fans lo destrozaron al señalar que estaba exagerando.

Sin duda alguna, hoy en día cuando se habla de fama y de posición social se piensa en varios cantantes y entre ellos destacan a Maluma, el cual gracias a sus temas exitosos como Felices Los Cuatro y Borró Casette, es reconocido a nivel mundial, siendo muy extraño lugar y persona que no conozca a uno de los reggaetoneros del momento, sin embargo, todo parece indicar que esto no lo exime de llevarse ciertos disgustos.

Esto debido a que a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, decidió poner una queja contundente en contra de un lugar público de su ciudad natal, Medellín, Colombia, mostrándose en verdad bastante enfadado por la situación que le tocó vivir en ese momento, causando una fuerte división en las opiniones de sus millones de seguidores e internautas que lo apoyaron en todo y otros que no dudaron en destrozarlo.

Esto debido a que según el creador de temas como Según Quién y Hawaii, el pasado miércoles 6 de marzo, un lugar público le negó la entrada: "No me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, ¿quiénes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten... ¡Cómo te veas no define quien eres! ¡NO VUELVO!", destacando que para él la vestimenta no es importante.

Ante este hecho, hubo quienes realizaron memes restando importancia a la situación, fans de Maluma que lo defendieron y otras usuarios que lo destrozaron pues es algo normal: "Eso se llama reserva del derecho de admisión, y sí, sí hay ropa para cada ocasión, lugar, evento, es más, deberías agradecer que por el hecho de ser figura publica, también te lo hayan hecho cumplir. ESO HABLA MUY BIEN DEL LUGAR Y DEL ADMINISTRADOR", "Otro caso de '¿Ud no sabe quién soy yo?'" y "Aquí en Los Ángeles también hay muchos sitios con código de vestir, no se sienta más que nadie, aprenda a respetar y punto".

Fuente: Tribuna del Yaqui