Ninel Conde no lo oculta más y presume a su nuevo esposo desde Nueva York: "Qué bendición"

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida cantante, Ninel Conde, de nueva cuenta se encuentra dando mucho de que hablar, puesto a ya no oculta más su amor, debido a que recientemente a través de sus cuentas en las redes sociales acaba de presumir el rostro de su supuesto nuevo esposo, mientras que ambos posan desde un punto turístico en la ciudad de Nueva York, declarando que vive una "bendición".

Como se sabe, hace poco que en Sale el Sol, el reconocido presentador y periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, aseguró que la 'Bombón Asesino', habría contraído nupcias por tercera ocasión en sus más de 50 años de vida, declarando que era un empresario de origen colombiano de 30 años, por lo que es 17 años menor que ella, el viernes 17 de noviembre en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, asegurando que tienen tiempo viviendo juntos en dicho país.

Ante este hecho, la actriz de melodramas como Fuego en la Sangre, salió a desmentir lo dicho a través de su cuenta de Instagram con una imagen de ella desde el gimnasio con el audio de fondo el tema de Según Quién y este contundente mensaje: "Lo que está atrás de mí no es Times Square, no es la Gran Manzana, me hablaron mis amigos ofendidos que por qué no los invité al gran evento... Les juro que allá afuera está Miami. ¡Ah cómo les gusta el mitote!".

Y ahora la reconocida intérprete de Bombón Asesino apareció al lado de su galán, mostrando por primera vez su rostro y confirmando su relación sentimental, junto a este mensaje: "Cuando dejas de preocuparte de los demás y te dedicas a agradar a Dios y a creerle a Él. Que todo lo que sucede en la vida de los que lo amamos ayuda para bien. Las bendiciones mayores a las que tú has pedido llegan sin buscarlas".

Ante este hecho, Addis Tuñón salió en defensa de Gustavo, puesto a que destacó que aunque le daba gusto verla feliz, no le parecía la manera en que lo tachó de mentiroso ni como es que ha cuidado de su imagen pública en los últimos años: "Qué bueno que sea feliz, lamentablemente no sabe manejar su imagen, está cayendo en demasiadas incongruencias, pero qué bueno que encontró el amor".

