Terror en Televisa: Alexa Hoffman exhibe VIDEO de abuso por parte de su padre Héctor Parra

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Héctor Parra nuevamente se colocó en la mira de todos los medios de comunicación y de sus seguidores debido a que su hija Alexa Hoffman mostró unos videos que comprobarían que las acusaciones que hecho contra su padre son verdad. Como se sabe, el exactor de Televisa tiene casi 3 años preso debido a que su hija menor lo acusó de abuso sexual.

Como se sabe, en días pasados Parra recibió una terrible noticia pues durante su última audiencia, los magistrados rechazaron la apelación de su sentencia por corrupción de menores que asciende a más de 10 años preso. Pero, eso no es lo peor del caso ya que el exintérprete de telenovelas de Las Estrellas recibirá una nueva sentencia en los próximos días ya que también deberá pagar por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor.

Daniela Parra, hija mayor de Héctor, se mostró decepcionada por esta resolución y usó sus redes sociales para criticar al Poder Judicial. Desafortunadamente, el caso del actor tuvo un revés ya que hace algunas horas, Alexa mostró unos videos que comprobarían sus acusaciones. La joven denunciante difundió a través de diversos medios de comunicación unos videos que muestran que Parra tenía un comportamiento inapropiado cuando ella era apenas una niña.

En una de las grabaciones se observa a Alexa, hija de la exactriz Ginny Hoffman, siendo grabada por el también exactor de TV Azteca y en cierto punto se levanta su short para mostrar su glúteo y exhibir lo que su papá le había escrito en esta zona: "Esta es mi pompi", dice la leyenda que tiene Alexa en su piel. Mientras que en la segunda grabación, la joven muestra una fotografía desnuda que aparentemente le tomó su padre.

En el video se observa que Alexa le obsequió a Héctor un álbum de fotos pero una de las imágenes causó shock: "Tú me enseñaste a no usar ropa", escribió la hija de Ginny sobre una de las fotos en las que aparece desnuda. Esto fue lo que expresó Parra en aquel entonces cuando miraba el regalo de su hija: "Ay, qué padre, ¡mira!, álbum de recuerdos: 'Tú me enseñaste a tomar Pepsi', 'Tú me enseñaste a sonreír', 'Tú me enseñaste a divertirme', 'Tú me enseñaste a no usar ropa'. Ay qué bonito está", dijo el actor.

Fuente: Tribuna