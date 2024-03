Actor de Televisa ofrece ayuda a Daniela Parra para hundir a Ginny Hoffman en caso de Héctor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y polémico empresario, Leonardo García, recientemente dejó completamente en shock a sus millones de fans, debido a que ofreció su ayuda a la joven estrella de TV, Daniela Parra, poniendo a su disposición a todo su equipo de abogados para hundir a Ginny Hoffman en el tan impactante caso de su padre, el reconocido actor de melodramas, Héctor Parra.

Como se sabe, tras casi tres años encarcelado pasando por diferentes juicios y una condena a casi 11 años de prisión por corrupción de menores, en el caso de Parra su hija, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pidió una apelación, esperando que la redujeran o lo dejaran libre, sin embargo, estos la rechazaron y aparentemente el dictamen cambiará y ahora también será acusado de abuso sexual, por lo que el próximo 15 de marzo habría una audiencia para aumentar la sentencia.

Tras este hecho, la hija del famoso actor de melodramas como La Pícara Soñadora, salió a manifestarse en sus redes sociales al respecto, luciendo sumamente decepcionada de la decisión de los jueces, afirmando que esta condena era incorrecta, pues sostiene con firmeza que su padre es inocente y no debería de estar tras las rejas por un delito de que evidentemente no es culpable, y que presuntamente le estarían incriminando con pruebas falsas.

Ante este hecho, el hijo mayor de Andrés García, mientras que estaba hablando de su tema legal por el desalojo de su departamento para reporteros de El Chismorreo, esta habló del caso de Parra, afirmando que él apoya a Daniela: "Estaba en un reality show y se comunicó con mi novia y le mandé un mensaje, pero no me ha contestado. Quiero hablar con ella para hacer sinergia de apoyarnos y no ser víctimas de otras personas".

Aunque no ha dicho textualmente que ve a Parra como inocente, este afirmó que al ser personas que se encuentran en el mismo mundo y sufren injusticias legales era necesario apoyarse, incluso puso a disposición de la joven su bufete de abogados para irse contra Alexa Parra Hoffman y su madre: "Tengo un bufete de abogados muy fuerte, si ellos pueden tocar ese tema, claro. Es un caso muy duro, pero, vente Dani, platicamos. Somos del mismo gremio y debemos de apoyarnos".

Fuente: Tribuna del Yaqui