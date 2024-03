Acusan a Galilea Montijo de humillar a reportera de Televisa en 'Hoy': "Qué incoherente"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que la han acusado de humillar a reportera, que comparte créditos con ella en Televisa, mientras que estaba presentando uno de sus reportajes en pleno programa en vivo de Hoy, en donde destacó que estaba siendo "incoherente".

Fue la mañana del pasado viernes 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer cuando se dice que Montijo no mostró mucha sororidad a otra mujer, debido a que se dice que supuestamente después de una entrevista que realizó una de las reporteras del equipo de trabajo del matutino de la empresa San Ángel, Montijo se burló de sus comentarios y de su manera de realizar su trabajo sin consideración alguna.

En dicha entrevista, la reportera antes mencionada entrevistó a la famosa cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, a la cual detuvo cuando quiso hablar de su música, declarando que: "Mi amor, yo sólo quiero quiero hablar sobre el Día de la Mujer (...) y sólo quiero saber cómo Ana Bárbara como mujer que opina sobre si ha avanzado políticamente", a lo que ella respondió: "Que las mujeres tenemos que defendernos de toda esta aborigen", a lo que la reportera quiso cuestionar por sus problemas legales, momento en que la celebridad decidió parar todo de manera amable.

Ante este hecho, la famosa presentadora de Netas Divinas destacó que: "Me encanta la reportera que dice: 'Quiero saber solamente (sobre) el Día de la Mujer. ¿Qué opinas'?. Por cierto, delante de tu hijo déjame te hago preguntas incomodas de mujer a mujer'", mostrándose tan incrédula y sarcástica que muchos afirman era una clara burla a su trabajo y más cuando agregó la frase: "Que incoherente, que incoherentes".

Finalmente la expresentadora de La Casa de los Famosos México, esta cerró con broche de oro afirmando que: "A parte te está contestando muy educada Ana Bárbara, (pero) no quiere hablar del tema. Porque son temas muchos legales, así sea tu familia y aparte está tu hijo a lado. Que falta de respeto, la neta. La próxima vez me lo aplica a mí. Ya te las encuentras a cada rato, no. Sororidad, muy bien mujeres, vamos muy bien".

