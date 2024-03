"Eres vil": Daniela Parra se lanza contra Alexa tras exponer VIDEOS contra Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la joven estrella de la TV, Daniela Parra, se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente se lanzó en contra de su hermana menor, Alexa Parra Hoffman, después de que esta autorizara a Imagen TV el exponer varios videos en los que supuestamente se exhibe la culpabilidad de su padre, el reconocido exactor de melodramas, Héctor Parra, señalando que la joven es alguien "vil y lamentable".

Desde hace casi tres años que la joven exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy se encuentra encarando a su hermana menor, afirmando que le está fabricando un delito a su padre que no cometió, defendiendo su inocencia desde que Alexa denunció pública y legalmente al exactor de Televisa por supuesta corrupción de menores y abuso sexual, que actualmente lo tienen pagando una condena de más de 10 años en prisión.

Pero, siguiendo firme con su postura, Daniela impuso una apelación, misma que fue rechazada, debido a un par de videos que mostrarían su culpabilidad, puesto a que en el primero se ve como la hija de Ginny Hoffman siendo apenas una niña, se levantó el short para mostrar parte de su glúteo y mostrar la frase: "Esta es mi pompi", aparentemente escrita por su padre, y en el segundo el momento en que el actor ve el álbum de fotos que ella le regaló, en que aparece una foto de ella completamente desnuda que sería tomada por el propio Héctor con el mensaje: "Tú me enseñaste a no usar ropa".

Ante este hecho, en una entrevista habló de estos videos expuestos en el programa De Primera Mano, señalando que Parra no se encuentra del todo bien: "Estaba enojado; no está mal. No está derrotado, pero sí estaba muy enojado, muy frustrado, igual que yo. Teníamos el mismo sentimiento porque, aunque ya sabíamos que eso podía pasar, la verdad es que no nos lo esperábamos. Está muy enojado porque en el fondo de su corazón tenía la esperanza de que mi hermana reaccionara en algún momento o reaccionara con algo de lo que está pasando. Mi papá se quedó sin hija, o sea, ya lo sabía, pero con esto lo confirmó".

Finalmente, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, comenzó a compartir los tuits de gente que se pone en contra de Alexa y Ginny, pero a la par compartió comentarios en contra de su hermana, señalándola como una persona lamentable y vil, expresando: "Prefieres llamarme mentirosa a aceptar que te equivocaste. eres vil y lamentable... al parecer es más importante desprestigiarme que luchar por tu propia 'causa'. Lamentable".

Fuente: Tribuna del Yaqui