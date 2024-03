"Es doloroso": José Emilio envía emotivo mensaje a Ana Bárbara en 'Ventaneando' tras amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y polémico joven presentador, José Emilio Fernández Levy, acaba de presentarse ante las cámaras de Ventaneando para brindarles una nueva entrevista en exclusiva sobre su polémica con Ángel Muñoz, prometido de la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, aprovechando para enviarle un emotivo mensaje en el que expresa que la extraña y "es doloroso" todo lo que pasa tras las amenazas legales.

Como se sabe, José Emilio desde hace varios meses afirma que el prometido de la reconocida intérprete de temas como Fruta Prohibida, es un hombre malo que maltrata a sus hermanos menores, por lo cual el abogado de ella, Guillermo Pous, declaró que: "Es mayor de edad y todos los comentarios que ha realizado ya lo hacen responsable directamente como si fuera adulto, entonces va a tener que poner mucha atención en eso porque las implicaciones y repercusiones que puede tener son serias".

Ahora, una vez más ha dado de que hablar, pues en la entrevista con TV Azteca destacó que: "Los castigos que Ángel ejercía en contra de mi hermano, no eran castigos normales. Yo me quedé impactado un día que estábamos en Los Ángeles y tuvieron una pequeña discusión mis hermanos y lo normal entre hermanos… y Ángel llegó no sé con cuál de mis hermanos y le dijo: 'Te vas, te pones enfrente de la pared, te quedas viendo a la pared 30 minutos y si te mueves van otros 30 minutos y si lloras, pues otra ronda'".

José Emilio con Ana Bárbara. Internet

De igual forma insistió en que su padre, José María Fernández 'El Pirru' fue por 'Chema': "Sí había cámaras de seguridad por toda la casa, eso yo lo entiendo por temas de seguridad justamente, pero tenerla en el cuarto de José María y viendo hacia su cama, a mí se me hacía algo ya más raro y, tú te das cuenta que la cosa se pone grave, cuando mi papá va por José María a Los Ángeles. Yo espero que no (sepa Ana), porque si se hubiera dado cuenta y lo hubiera permitido, eso estuviera bastante raro, pero si hay cámaras de seguridad en toda la casa, no solo en el cuarto de mi hermano, yo creo que en alguna cámara tiene que estar la evidencia".

Finalmente le mandó este mensaje a la intérprete de Bandido: "Es algo bastante doloroso, porque al fin y al cabo son mi familia, Ana Bárbara al fin y al cabo fue mi mamá muchísimo tiempo, no solo cuando se divorció de mi papá sino toda la vida. Siempre estuvo para nosotros y no me siento bien. Yo a ella la sigo queriendo y amando como si fuera mi madre, que si hay malentendidos en la relación y todo, pero el amor es más grande y lo puede todo, y que yo estoy seguro que en algún momento podemos llegar a tener una reconciliación y a lo mejor vernos ella y yo, sin Ángel, eso estaría padre, porque el problema que tengo no es contra de ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui