"Es una empleada": Lupita Jones hunde a Cynthia de la Vega por la inclusión en Miss Universo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa y muy polémica actriz que por años representó a México, Lupita Jones, dio de que hablar al pronunciarse sobre el controversial audio filtrado en el que presuntamente los organizadores de Miss Universo se burlan de la inclusión de las mujeres trans en el famoso certamen de belleza, por lo que esta hundió a Cynthia de la Vega, la nueva directora representante del país con esta idea, tachándola de ser solo "una empleada".

Debido a que Jones anteriormente afirmó que ese tipo de mujeres no cumplían con todas las especificaciones que pide el concurso internacional y fuera duramente criticada por estas declaraciones, es que reaccionó la reciente polémica: "Odio decir 'se los dije', pero se los dije… o sea, no me hace sentir bien definitivamente, aunque me deslindo al cien por ciento de todo lo que pase con Miss Universo, ustedes saben, desde noviembre yo ya no tengo nada qué ver ahí, pero finalmente este tipo de cosas ensucian el trabajo de todos los demás, porque la gente generaliza".

Ya que la primera Miss Universo proveniente de México siempre ha sido frontal es este tema, no pudo evitar recordar todos los ataques ha sufrido por esta situación durante su reciente encuentro con los medios como ¡Siéntese Quien Pueda!: "Yo esto lo he venido hablando desde el 2018, ¿sabes?, y me han tirado a lucas, me han satanizado, y han hablado pestes de mí, de que ¿cómo es posible?, que si transfóbica, o sea no soy transfóbica, pero para que una competencia sea justa, los competidores o los participantes deben compartir un número de características para que las reglas que se apliquen sean parejas para todas, sino va a pasar lo que estamos viendo".

Lupita con Miss México. Internet

Ante este hecho, quiso dejar en claro que no están midiendo un valor de desenvolvimiento que para ella es importante, por lo cual a su discurso añadió: "No están valorando necesariamente el desenvolvimiento de las chicas o las características de las chicas, sino en cómo condescender con ciertos grupos, en donde ya la capacidad del desenvolvimiento que tengan las chavas en un escenario pasa a segundo plano, y eso no está bien".

Finalmente, la también actriz mexicana no pudo evitar brindar su postura sobre Cynthia de la Vega, la nueva directora de Miss Universo México, quien diera total apoyo a la organización en medio de la polémica por fraude, corrupción y falsa inclusión: "Bueno mira, pues ella es una empleada, es una empleada de la organización y tiene que respaldar lo que digan sus jefes, ¿pues qué le va a quedar? No es lo mismo ser la empleada, que ser dueña de tu propio proyecto".

Fuente: Tribuna del Yaqui